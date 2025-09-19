Tiempo en Alta Gracia: jornada calurosa con máxima de 30º

La jornada arranca soleada con temperaturas en ascenso. Por la tarde se esperan tormentas aisladas y descenso leve hacia la noche.

Calor extremo Alta Gracia

(SN; Alta Gracia) La ciudad amaneció con cielo mayormente soleado y una temperatura cercana a los 22 grados. El calor se hará sentir hacia el mediodía, con marcas que rondarán los 29 a 30 grados bajo un sol intenso.

Hacia la tarde se prevé un cambio de condiciones: el cielo sumará nubosidad y podrían registrarse tormentas aisladas, acompañadas de actividad eléctrica.

Con el correr de las horas la temperatura descenderá, alcanzando los 19 a 20 grados en horas de la noche, con un cielo parcialmente nublado.

Las recomendaciones apuntan a extremar cuidados al aire libre durante el mediodía, usar protector solar y mantenerse hidratado. Por la tarde conviene tener a mano paraguas o impermeable, y no perder de vista posibles alertas meteorológicas.

