Tiempo en Alta Gracia: sigue el calor, recién el sábado llegaría el alivio

Reforma laboral: gremios y organizaciones sociales se movilizan en Córdoba
CGT y CTA se concentran este jueves en la ciudad de Córdoba y en distintos puntos del país para rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
Este jueves se presenta con cielo mayormente despejado y temperaturas muy elevadas en Alta Gracia. El Servicio Meteorológico no prevé lluvias para la jornada.Sociedad18 de diciembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN) El calor vuelve a ser protagonista este jueves en Alta Gracia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, mientras que la mínima se ubicó en torno a los 26. El cielo se mantendrá mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones.
Los vientos serán leves, predominantes del sector norte, lo que contribuirá a sostener las altas temperaturas durante gran parte del día. Se recomienda extremar cuidados ante la exposición al sol y mantenerse bien hidratados.
Pronóstico extendido
El calor no da tregua, pero el fin de semana podría traer algo de respiro. Por ahora, paciencia, agua fresca y sombra.
Jornada estable en Alta Gracia, con cielo despejado, calor moderado y ráfagas intensas. No se esperan lluvias y el buen tiempo se mantiene en los próximos días.
Este martes se presenta con buen tiempo en Alta Gracia. El pronóstico anticipa varios días de calor en aumento y una chance de lluvias hacia el sábado.
De la reunión participaron directivos policiales de la Departamental Santa María y funcionarios locales.
La Unidad Fija de Multa se actualizó a 1.696 pesos. Las infracciones leves comenzarán en $33.920 , mientras que las máximas superarán los tres millones.
La entidad de reciclado de Alta Gracia recibió el sello People and Planet First. La distinción reconoce a organizaciones que priorizan a las personas y el planeta.
A diez meses de su desaparición en la localidad de Ballesteros Sud, la familia pidió actualizar la imagen del niño y aumentar la recompensa oficial.
El presidente estadounidense anunció la medida en su red social, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de financiar actividades ilícitas. La acción incrementa la tensión en la región del Caribe.
Con una contundente movilización que inició en las sedes sindicales, los trabajadores provinciales marcharon hacia la Unicameral en rechazo al aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones que contempla el Gobierno de Córdoba en el Presupuesto 2026.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones contradijo el fallo del juez Hugo Vaca Narvaja. Sin embargo, el ex Presidente provisorio de la Unicameral continúa con su detención domiciliaria debido a la existencia de riesgos procesales.
El pago en efectivo tendrá un costo de $ 3.000. La empresa, que tiene a su cargo los peajes de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), adelantó que el nuevo cuadro tarifario busca "desalentar el pago manual y promover sistemas más ágiles".