Tiempo en Alta Gracia: sigue el calor, recién el sábado llegaría el alivio

(Alta Gracia; SN) El calor vuelve a ser protagonista este jueves en Alta Gracia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, mientras que la mínima se ubicó en torno a los 26. El cielo se mantendrá mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones.

Los vientos serán leves, predominantes del sector norte, lo que contribuirá a sostener las altas temperaturas durante gran parte del día. Se recomienda extremar cuidados ante la exposición al sol y mantenerse bien hidratados.

Pronóstico extendido

Viernes: continuará el calor, con una máxima cercana a los 34 grados y mínima de 27. Cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Por la noche podrían registrarse ráfagas moderadas.

Sábado: se espera un cambio en las condiciones. Aumenta la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada. La temperatura descenderá levemente, con una máxima estimada en 28 grados.

Domingo: tiempo algo más estable, con cielo parcialmente nublado. Máxima de 30 grados y baja chance de precipitaciones.

Inicio de semana: lunes y martes volverían las jornadas calurosas, con máximas cercanas a los 29/31 grados y condiciones mayormente estables.

El calor no da tregua, pero el fin de semana podría traer algo de respiro. Por ahora, paciencia, agua fresca y sombra.