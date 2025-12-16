Tiempo en Alta Gracia: martes a pleno sol y una semana que irá subiendo la temperatura

(Alta Gracia; SN) Este martes 16 de diciembre se vive en Alta Gracia una jornada estable, con cielo despejado y temperaturas agradables. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 26 grados, mientras que la mínima se ubicó en torno a los 13. No se esperan precipitaciones y el viento soplará leve.

Para el miércoles continuará el tiempo bueno, aunque con un marcado ascenso térmico. La temperatura máxima llegará a los 32 grados y se prevén ráfagas de viento moderadas, especialmente durante la tarde.

El jueves se mantendrán condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y una máxima estimada en 32 grados. El viernes sería el día más caluroso de la semana, con registros que podrían trepar hasta los 34 grados y sin probabilidad de lluvias.

El sábado marcaría un cambio en el panorama. El pronóstico indica probabilidad de tormentas aisladas, con valores de precipitación entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura máxima se mantendría elevada, cercana a los 32 grados.

El domingo volvería la estabilidad, con cielo algo nublado y una máxima prevista de 29 grados. El inicio de la próxima semana mantendría temperaturas altas, con mínimas alrededor de los 18 grados y máximas en torno a los 29, sin lluvias significativas en el horizonte.