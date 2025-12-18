Reforma laboral: gremios y organizaciones sociales se movilizan en Córdoba

(Córdoba; SN) Las principales centrales obreras realizan este jueves una jornada nacional de movilización contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La convocatoria fue lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y se replica en todo el país a través de sus 80 delegaciones regionales.

El acto central se desarrollará desde las 15 en Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la conducción sindical prevé una concurrencia cercana a las 150 mil personas. Durante la jornada se dará lectura a un documento crítico y harán uso de la palabra los cotitulares de la CGT Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

En la ciudad de Córdoba, la concentración está convocada para las 12 frente a la Legislatura provincial, en avenida Emilio Olmos 580. La movilización se realiza bajo la consigna “Nos movilizamos contra la reforma laboral, en defensa del trabajo” y cuenta con la adhesión de la CGT Regional, la CGT Córdoba, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y organizaciones sociales nucleadas en la UTEP.

Desde los espacios sindicales sostienen que el proyecto oficial afecta condiciones de contratación, estabilidad laboral y derechos adquiridos, y advierten sobre un impacto directo en el conjunto de los trabajadores.

La protesta también tendrá expresiones en el interior provincial. En Villa María, departamento General San Martín, la CGT local convocó a una movilización desde las 19.30 en la Plaza Centenario, en el microcentro de la ciudad.

En ese marco, el dirigente villamariense Edgardo Garmendia afirmó que la iniciativa del oficialismo nacional “pega de lleno a todos” y remarcó que las organizaciones sindicales se manifestarán “en contra de todos y cada uno de los artículos” del proyecto de reforma.