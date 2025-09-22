Alta Gracia: con actividades de prevención llega a la ciudad la "Semana del corazón"

Se trata de una jornada informativa y de concientización en torno a la importancia de cuidar la salud cardiovascular, la cual tendrá lugar en la Plaza Solares.

Municipales22 de septiembre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.29.03 PM

(SN; Alta Gracia) Este lunes, el Gobierno local comunicó una serie de actividades en el marco de la “Semana del Corazón”. Se trata de jornadas informativas y de prevención que tendrán lugar en la Plaza Solares.

Vale decir que la “Semana del Corazón” es una campaña anual promovida a nivel internacional con el objetivo de concientizar a la población acerca de la importancia de cuidar la salud cardiovascular.

La jornada será mañana martes 23 de septiembre a las 12:30 y contarán con actividades deportivas y de incentivo del cuidado de la salud. Los vecinos podrán acceder a información relacionada con la salud cardiovascular, controlar su presión arterial, realizar el Test de Findrisk y vacunación para personas adultas. Además, la profesora Julia Masciotta brindará una clase abierta de gimnasia en la que todos podrán participar.

