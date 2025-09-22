Alta Gracia: con actividades de prevención llega a la ciudad la "Semana del corazón"

Alta Gracia: a pura fiesta por el Día del Jubilado
(SN; Alta Gracia) Este lunes, el Gobierno local comunicó una serie de actividades en el marco de la “Semana del Corazón”. Se trata de jornadas informativas y de prevención que tendrán lugar en la Plaza Solares.
Vale decir que la “Semana del Corazón” es una campaña anual promovida a nivel internacional con el objetivo de concientizar a la población acerca de la importancia de cuidar la salud cardiovascular.
La jornada será mañana martes 23 de septiembre a las 12:30 y contarán con actividades deportivas y de incentivo del cuidado de la salud. Los vecinos podrán acceder a información relacionada con la salud cardiovascular, controlar su presión arterial, realizar el Test de Findrisk y vacunación para personas adultas. Además, la profesora Julia Masciotta brindará una clase abierta de gimnasia en la que todos podrán participar.
El encuentro será el próximo viernes en el club Los Andes y se espera por diferentes actividades creativas, artistas en vivo y muchas sorpresas dedicadas a vecinos jubilados de la ciudad, quienes pueden retirar la entrada gratuita en el municipio.
El Gobierno de Alta Gracia organizará el próximo viernes 19 de septiembre una jornada especial para jubilados y jubiladas, con actividades, shows y sorpresas.
Para celebrar el Día del Maestro y el Día del Profesor, la Municipalidad de organiza en el Cine Teatro Monumental Sierras un evento gratuito para todos los docentes de la ciudad.
Se trata de la primera obra pública de la ciudad que estuvo vinculada a la histórica acequia jesuítica, la cual abastecía de agua al Tajamar desde la represa en el encuentro de los arroyos Estancia Vieja y Los Paredones, cauces antiguamente aprovechados por los comechingones que habitaron la zona.
Se trata de un espacio público solicitado por los vecinos y realizado de manera conjunta con el municipio, que cuenta con juegos infantiles, cestos de residuos, un espacio deportivo, bancos, mesas y un mástil.
El candidato a la reelección como diputado de Fuerza Patria participó en la ciudad de la conformación del comando electoral de cara a los comicios de octubre.
Cielo despejado y ascenso térmico marcan el inicio de una jornada primaveral, con máxima cercana a 22 grados y noche fresca.
La policía y el municipio intervinieron en un predio rural, notificando a los responsables y suspendiendo la actividad sin mayores incidentes.
La licenciada Susana Aranda destacó la importancia de respetar el ritmo circadiano y consumir la última comida del día temprano y liviana para mejorar metabolismo y prevenir problemas de peso.
Delincuentes ingresaron durante la madrugada y sustrajeron televisores, micrófonos y la bandera de ceremonia. La institución carece de vigilancia nocturna y su alarma lleva tres años sin funcionar.