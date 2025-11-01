Falda del Carmen: aprueban proyecto de extensión de gas natural

Alta Gracia: continúa la campaña de vacunación contra el dengue
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud provincial, el Gobierno local avanza en la inmunización de jóvenes entre 18 y 24 años.
Aprobación clave para el gas natural. ECOGAS y Gobierno de Córdoba dan luz verde al proyecto intercomunal.Municipales01 de noviembre de 2025 SN
(Falda del Carmen; SN).- La localidad de Falda del Carmen ha alcanzado un avance concreto en la concreción del servicio de gas natural. Gerentes de Ingeniería de ECOGAS y el Director General de Infraestructura del Gobierno de Córdoba aprobaron el proyecto que posibilitará la extensión del servicio de gas natural a la jurisdicción.
El desarrollo de esta iniciativa permite la posibilidad de establecer una red de gas natural en la localidad. Dicha red está proyectada para beneficiar a la población, instituciones, iniciativas productivas y futuras áreas urbanizadas.
Las acciones para impulsar el proyecto fueron iniciadas conjuntamente por la Comuna de Falda del Carmen y la Comuna de Villa del Prado, con el fin de coordinar esfuerzos y optimizar recursos técnicos y administrativos para su desarrollo. Previamente, se había formalizado ante la Subsecretaría de Infraestructura Gasífera de la Provincia de Córdoba la solicitud de factibilidad técnica y traza del proyecto integral de gas natural, presentada ante la distribuidora Gas del Centro – ECOGAS.
La gestión fue impulsada por el jefe comunal Rubén Liendo y cuenta con el apoyo del legislador departamental Facundo Torres Lima, quien ha coordinado con el Ingeniero Rubén Borello, subsecretario de Infraestructura Gasífera, las acciones para el avance del proyecto en el ámbito provincial.
Planificación territorial y servicios esenciales
En el actual proceso de municipalización, Falda del Carmen continúa con la planificación de su expansión territorial y la regularización de servicios considerados esenciales. Este avance se enmarca en las acciones orientadas a la mejora de los servicios a la población y el acompañamiento al crecimiento de la comunidad.
“El gas natural es una realidad cada vez más cercana. Hemos trabajado con responsabilidad y compromiso para que Falda del Carmen pueda integrarse a la red provincial y acompañar su crecimiento con infraestructura de calidad”, declaró Rubén Liendo, jefe comunal.
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud provincial, el Gobierno local avanza en la inmunización de jóvenes entre 18 y 24 años.
Se trata de la iniciativa municipal que convoca a niños de tercero y cuarto grado con el objetivo de recorrer los museos de la ciudad.
El encuentro estuvo dirigido a empresarios y trabajadores del sector, quienes fueron convocados por el municipio y la provincia para dialogar sobre los beneficios de la Ley de Promoción Industrial.
Esta iniciativa conjunta entre el municipio y el Centro de Comercio busca promover el sector gastronómico de la ciudad.
El Registro Civil de Alta Gracia funcionará en horario extendido este sábado y domingo, permitiendo a los vecinos retirar su DNI y resolver consultas vinculadas con las elecciones legislativas.
Durante una semana, Alta Gracia reunió a más de 400 deportistas de todo el país para disputar el torneo más importante de handball de Argentina, con Sedalo y S.A.G. Villa Ballester como campeones.
Mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno incrementará el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Cómo quedarán los precios de la nafta y el gasoil.
El saliente jefe de Gabinete emitió un comunicado dirigido al Presidente en el que adjudica su decisión ante “persistentes trascendidos” que especulaban su renuncia. Agradeció la oportunidad y allanó el camino para Manuel Adorni.
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud provincial, el Gobierno local avanza en la inmunización de jóvenes entre 18 y 24 años.
El Juzgado del Trabajo N°10 le dio tres días al Ministerio de Capital Humano para justificar la inacción. Las centrales obreras denuncian una violación al derecho al diálogo social y al salario digno.
La actividad, que se desarrolló el pasado miércoles 29 de octubre tuvo como objetivo la promoción del consumo local.