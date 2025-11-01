Falda del Carmen: aprueban proyecto de extensión de gas natural

(Falda del Carmen; SN).- La localidad de Falda del Carmen ha alcanzado un avance concreto en la concreción del servicio de gas natural. Gerentes de Ingeniería de ECOGAS y el Director General de Infraestructura del Gobierno de Córdoba aprobaron el proyecto que posibilitará la extensión del servicio de gas natural a la jurisdicción.

El desarrollo de esta iniciativa permite la posibilidad de establecer una red de gas natural en la localidad. Dicha red está proyectada para beneficiar a la población, instituciones, iniciativas productivas y futuras áreas urbanizadas.

Las acciones para impulsar el proyecto fueron iniciadas conjuntamente por la Comuna de Falda del Carmen y la Comuna de Villa del Prado, con el fin de coordinar esfuerzos y optimizar recursos técnicos y administrativos para su desarrollo. Previamente, se había formalizado ante la Subsecretaría de Infraestructura Gasífera de la Provincia de Córdoba la solicitud de factibilidad técnica y traza del proyecto integral de gas natural, presentada ante la distribuidora Gas del Centro – ECOGAS.

La gestión fue impulsada por el jefe comunal Rubén Liendo y cuenta con el apoyo del legislador departamental Facundo Torres Lima, quien ha coordinado con el Ingeniero Rubén Borello, subsecretario de Infraestructura Gasífera, las acciones para el avance del proyecto en el ámbito provincial.

Planificación territorial y servicios esenciales

En el actual proceso de municipalización, Falda del Carmen continúa con la planificación de su expansión territorial y la regularización de servicios considerados esenciales. Este avance se enmarca en las acciones orientadas a la mejora de los servicios a la población y el acompañamiento al crecimiento de la comunidad.

“El gas natural es una realidad cada vez más cercana. Hemos trabajado con responsabilidad y compromiso para que Falda del Carmen pueda integrarse a la red provincial y acompañar su crecimiento con infraestructura de calidad”, declaró Rubén Liendo, jefe comunal.