Alta Gracia: finalizó la pavimentación de calle Obregón Cano

Falda del Carmen: aprueban proyecto de extensión de gas natural
Aprobación clave para el gas natural. ECOGAS y Gobierno de Córdoba dan luz verde al proyecto intercomunal.
La Secretaría de Obras Públicas concluyó los trabajos de adoquinado en una arteria clave del sector norte, que conecta el Polo Educativo con distintos barrios y mejora el acceso desde la ruta C-45.Municipales03 de noviembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) La Municipalidad de Alta Gracia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó las tareas de pavimentación con adoquines en calle Obregón Cano, una vía estratégica que atraviesa el Polo Educativo del sector norte, donde se ubican las escuelas PROA y El Obraje.
Los trabajos comprendieron la ejecución de una base granular, asiento de arena, colocación de adoquines y tomado de juntas, sobre una superficie total de 2.300 metros cuadrados. El tramo intervenido se extiende entre calle Lucas V. Córdoba y la plazoleta situada en las inmediaciones de los establecimientos educativos.
Desde el municipio señalaron que esta obra mejora la circulación vehicular y peatonal, al tiempo que optimiza el acceso al Polo Educativo y la vinculación con distintos barrios del noroeste de la ciudad. Además, forma parte del Plan Integral de Accesos que se ejecuta en diversos puntos, como el adoquinado de boulevard Los Comechingones en barrio Paravachasca.
Aprobación clave para el gas natural. ECOGAS y Gobierno de Córdoba dan luz verde al proyecto intercomunal.
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud provincial, el Gobierno local avanza en la inmunización de jóvenes entre 18 y 24 años.
Se trata de la iniciativa municipal que convoca a niños de tercero y cuarto grado con el objetivo de recorrer los museos de la ciudad.
El encuentro estuvo dirigido a empresarios y trabajadores del sector, quienes fueron convocados por el municipio y la provincia para dialogar sobre los beneficios de la Ley de Promoción Industrial.
Esta iniciativa conjunta entre el municipio y el Centro de Comercio busca promover el sector gastronómico de la ciudad.
El Registro Civil de Alta Gracia funcionará en horario extendido este sábado y domingo, permitiendo a los vecinos retirar su DNI y resolver consultas vinculadas con las elecciones legislativas.
“Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas: ha llovido muy poco, apenas un milímetro, por lo que existe la posibilidad de reinicios. Para evitar este tipo de inconvenientes, todos los equipos continuarán trabajando en la zona durante las próximas 48 horas”, dijo el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner.
La ciudad presentó a 10 atletas de alto rendimiento que recibirán un aporte mensual de $300.000 y apoyo logístico para competir a nivel nacional e internacional.
La causa principal sería la suba en el rubro de alimentos y bebidas, como a su vez el recalentamiento del dólar
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.