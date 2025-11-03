Alta Gracia: finalizó la pavimentación de calle Obregón Cano

(SN; Alta Gracia) La Municipalidad de Alta Gracia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, finalizó las tareas de pavimentación con adoquines en calle Obregón Cano, una vía estratégica que atraviesa el Polo Educativo del sector norte, donde se ubican las escuelas PROA y El Obraje.

Los trabajos comprendieron la ejecución de una base granular, asiento de arena, colocación de adoquines y tomado de juntas, sobre una superficie total de 2.300 metros cuadrados. El tramo intervenido se extiende entre calle Lucas V. Córdoba y la plazoleta situada en las inmediaciones de los establecimientos educativos.

Desde el municipio señalaron que esta obra mejora la circulación vehicular y peatonal, al tiempo que optimiza el acceso al Polo Educativo y la vinculación con distintos barrios del noroeste de la ciudad. Además, forma parte del Plan Integral de Accesos que se ejecuta en diversos puntos, como el adoquinado de boulevard Los Comechingones en barrio Paravachasca.





