Alta Gracia: estudiantes del último año se capacitaron en educación financiera

Alta Gracia: no habrá recolección de residuos el próximo viernes 7 de noviembre
Este cambio, junto con la atención de la totalidad de servicios, se debe a la conmemoración del “Día del Trabajador Municipal”.
La actividad, organizada por el Municipio junto a Bancor, brindó herramientas para que los jóvenes puedan desenvolverse en el mundo laboral y emprendedor.Municipales06 de noviembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Estudiantes del último año del nivel secundario participaron el martes 4 de noviembre de una capacitación en Educación Financiera, organizada por la Subsecretaría de Educación del Municipio en conjunto con el Banco de Córdoba (Bancor).
La actividad formó parte de una serie de acciones impulsadas por el Municipio para acompañar la transición de los jóvenes que finalizan la educación obligatoria y se preparan para ingresar al mundo del trabajo o continuar estudios de nivel superior.
Durante la jornada, profesionales de Bancor abordaron conceptos vinculados a la administración del dinero, el ahorro, la planificación de gastos y la importancia del conocimiento financiero en el ámbito laboral y del emprendedurismo.
En el mismo sentido, la Subsecretaría de Educación desarrolló a lo largo del año programas como Pasantías, Mi Oportunidad —en articulación con la Fundación Dos Ríos— y la Expo Educativa, destinados a fortalecer la formación y la inserción laboral de los estudiantes locales.
El Bloque de Alta Gracia Cambia impulsa un proyecto de resolución de la oposición en el Concejo Deliberante pidiendo datos de seguridad.
La Secretaría de Obras Públicas concluyó los trabajos de adoquinado en una arteria clave del sector norte, que conecta el Polo Educativo con distintos barrios y mejora el acceso desde la ruta C-45.
Aprobación clave para el gas natural. ECOGAS y Gobierno de Córdoba dan luz verde al proyecto intercomunal.
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud provincial, el Gobierno local avanza en la inmunización de jóvenes entre 18 y 24 años.
Se trata de la iniciativa municipal que convoca a niños de tercero y cuarto grado con el objetivo de recorrer los museos de la ciudad.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad aprobó el proyecto que regula el funcionamiento del transporte privado por aplicaciones digitales en la ciudad. Desde el Gobierno local emitieron un comunicado en el que celebraron la medida, ya que “responde a un pedido sostenido de los vecinos y usuarios”.
El Gobierno provincial comunicó el despliegue conjunto entre la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, en conjunto con la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario de Córdoba, que registró unos 30 allanamientos y el secuestro de dinero y estupefacientes.
El hecho referido ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre. En este operativo los uniformados secuestraron un automóvil y diferentes elementos relacionados a la causa.