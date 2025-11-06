Alta Gracia: estudiantes del último año se capacitaron en educación financiera

(SN; Alta Gracia) Estudiantes del último año del nivel secundario participaron el martes 4 de noviembre de una capacitación en Educación Financiera, organizada por la Subsecretaría de Educación del Municipio en conjunto con el Banco de Córdoba (Bancor).

La actividad formó parte de una serie de acciones impulsadas por el Municipio para acompañar la transición de los jóvenes que finalizan la educación obligatoria y se preparan para ingresar al mundo del trabajo o continuar estudios de nivel superior.

Durante la jornada, profesionales de Bancor abordaron conceptos vinculados a la administración del dinero, el ahorro, la planificación de gastos y la importancia del conocimiento financiero en el ámbito laboral y del emprendedurismo.

En el mismo sentido, la Subsecretaría de Educación desarrolló a lo largo del año programas como Pasantías, Mi Oportunidad —en articulación con la Fundación Dos Ríos— y la Expo Educativa, destinados a fortalecer la formación y la inserción laboral de los estudiantes locales.