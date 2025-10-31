Alta Gracia: continúa la campaña de vacunación contra el dengue

Alta Gracia: más de 1200 estudiantes en el cierre del programa “Conocé lo tuyo”
Se trata de la iniciativa municipal que convoca a niños de tercero y cuarto grado con el objetivo de recorrer los museos de la ciudad.
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud provincial, el Gobierno local avanza en la inmunización de jóvenes entre 18 y 24 años.Municipales31 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este viernes, el Gobierno local comunicó la continuidad de la campaña de vacunación contra el dengue, la cual avanzará en jóvenes de 18 a 24 años, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Cabe recordar que el programa comenzó con en octubre con la inmunización del grupo de 15 a 17 años. Desde el municipio informaron que el objetivo es fortalecer la prevención frente al dengue en épocas de mayor riesgo de circulación del virus.
Además recordaron que también se vacuna a personas de entre 4 y 59 años que hayan cursado la enfermedad con internación, y reciban el aviso correspondiente a través del Ciudadano Digital, sin excepción.
El esquema en ambos grupos consiste en dos dosis separadas por un intervalo de 3 meses, una vez en la vida. Los interesados deberán presentarse con DNI y notificación del CIDI en el grupo que lo requiere. La vacunación es totalmente gratuita y será administrada de lunes a viernes en los siguientes Centros de Salud Municipales:
