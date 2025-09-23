Emergencia en Discapacidad: el Gobierno frena partidas y culpa al Congreso

(SN; Buenos Aires) El Gobierno nacional informó este martes que no destinará las partidas para la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada pero suspendida por falta de financiamiento presupuestario. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que la norma no puede cumplirse hasta que el Congreso determine las fuentes de los recursos necesarios.

“Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”, explicó Francos en declaraciones a Radio Rivadavia. El funcionario recordó que la Ley 24.156 establece que una norma sin partidas presupuestarias queda suspendida automáticamente.

Francos señaló que actualmente existen 1.300.000 pensiones por discapacidad y que los recursos estimados para dar cumplimiento a la ley alcanzarían los 3 billones de pesos, cifra que no está contemplada en el presupuesto vigente. “No basta con decir que el jefe de Gabinete reasignará partidas, porque no las hay”, enfatizó.

El funcionario también destacó la situación política y electoral del país, y advirtió que distintos intereses conspiran contra la posibilidad de trabajar en conjunto con sectores que en el pasado apoyaron leyes del Gobierno en el Congreso.

A pesar de estas tensiones, Francos aseguró que el Ejecutivo continuará buscando acuerdos legislativos para avanzar en reformas clave durante los próximos dos años, incluyendo la reforma laboral y tributaria. “Hay que mirar para adelante y buscar acuerdos; el Presidente designó un ministro del Interior para que se ocupe de esto y yo soy optimista”, concluyó.