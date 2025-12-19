Presupuesto 2026: el Senado tratará el proyecto sin las derogaciones a las leyes

(SN; con información de Página/12) Este viernes, el Gobierno consiguió el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 y espera que la Cámara de Diputados vote la ley de leyes antes de fin de año. El presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, confirmó que la Cámara Alta tratará el mismo texto que obtuvo la media sanción. Por ahora, quedará afuera el cuestionado Capítulo 11, que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

De esta manera, al oficialismo se dará el trabajo de juntar voluntades para modificar el proyecto en el recinto para incluir la derogación de las leyes que, según los voceros del Gobierno, dañan el “equilibrio fiscal”. De aprobarse con modificaciones el proyecto en el Senado, el texto deberá volver a la cámara de origen para su sanción final.

A pesar de que el Capítulo 11 quedó fuera del dictamen de mayoría, Atauche dejó la puerta abierta a que las leyes que llevan alivio a sectores sumamente golpeados por la gestión de La Libertad Avanza sean derogadas de igual manera. “Tienen que estar tranquilos, estamos comprometidos con el déficit cero, eso no se va a mover”, prometió en declaraciones televisivas.

“El Presupuesto es prioridad absoluta”, dijo al respecto el senador por La Libertad Avanza Bruno Olivera en diálogo con el canal Argentina|12. Respecto de la votación del cuestionado capítulo, marcó un matiz respecto de las afirmaciones de su compañero de bloque: “Se va a votar tal cual como vino de Diputados. Firmamos el dictamen sin cambios”.

Marchas y contramarchas

En la mañana de este viernes, el ministro del Interior, Diego Santilli, había dicho que el Gobierno iba a insistir con el Capítulo 11. “Hay que corregirlo en el Senado”, definió el funcionario nacional en referencia al cuestionado conjunto de leyes que La Libertad Avanza (LLA) hizo entrar por la ventana y a último momento del debate parlamentario.

“La discusión está en dos leyes que tienen que ver con el exceso por arriba de la norma que el Presupuesto acomoda pero no en su totalidad. Ese punto es el que puede generarte el desequilibrio hacia adelante, entonces que hay que corregirlo en el Senado”, intentó explicar en declaraciones radiales.

En otras palabras, repitió el fundamento para derogar esas leyes clave: universidades y discapacidad son deficitarias. O bien, no habrá fondos para esos sectores.

“Hay que corregir este tema porque es inaceptable el desequilibrio fiscal y que se tuerza la visión, la vocación y la convicción de un país que está creciendo pero va a crecer más”, insistió al respecto.

La votación en Diputados

Al rechazo a ese capítulo en Diputados se sumaron alrededor de 50 legisladores que minutos antes habían levantado la mano a favor del Presupuesto, en general. Hubo reproches al oficialismo por acuerdos incumplidos. Pero Santilli intentó disimularlos. Según él, el revés fue “porque hubo gobernadores que no pudieron convencer a sus diputados del cambio cultural”.

Luego negó que el propio presidente Javier Milei le reprochara tanto a él como al resto de los operadores en el Congreso y con las provincias, el fracaso. “Nosotros seguimos trabajando en línea, de hecho ayer estuvimos reunidos”, comentó durante una entrevista por Radio Mitre.

Durante la charla radial, el ministro del Interior intentó bajarle el tono al fracaso que ensombreció la sanción en general del Presupuesto 2026.

“Lo que se logró la otra noche es un paso muy importante porque tenemos una media sanción de presupuesto en general y una ley de inocencia fiscal, que va a seguir empujando el crecimiento que viene sosteniendo el Presidente”, indicó sobre el nuevo blanqueo con el que la administración mileísta pretende hacerse de dólares no declarados.