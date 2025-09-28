Alta Gracia: promueven actividades por el cuidado del ambiente

Alta Gracia: se realizó un nueva jornada del programa "Protección a la embarazada"
(SN; Alta Gracia) El Gobierno local comunicó el impulso de diferentes actividades que tuvieron como objetivo conectar la conciencia ambiental en clave de lazo comunitario con los vecinos.
Entre las propuestas realizadas mencionaron una limpieza integral en la Reserva Natural El Amanecer, en barrio La Perla, con un importante trabajo en equipo entre personal municipal, vecinos del barrio, la organización vecinal de la reserva, estudiantes de 4º grado del colegio Padre Viera, docentes del CENMA, personal del vivero, Defensa Civil y Servicios Públicos.
Además, el próximo lunes 6 de octubre a las 19:30 se realizará una única entrega de semillas de huerta junto a una capacitación gratuita, en el Cine Teatro Monumental Sierras, en el marco del programa “Tu Semilla, Tu Huerta”. La actividad incluirá sorteos y premios para todos los participantes. Desde el municipio invitaron a los vecinos a sumarse a esta propuesta que busca promover la producción de alimentos saludables en casa.
“Estas acciones refuerzan el compromiso del municipio y de la comunidad con el cuidado del ambiente, la participación ciudadana y la sustentabilidad”, reza el comunicado del Gobierno local.
