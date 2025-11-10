Alta Gracia: impulsan una jornada de concientización por el Día de la Diabetes

Alta Gracia: retiraron más de dos toneladas de plástico para su reciclaje
En total fueron 2500 kilos de plástico que serán re-utilizados. El material fue recolectado de la Planta Municipal de Acopio, ubicada en calle Italia de barrio Cámara.
(SN; Alta Gracia) Este lunes, el Gobierno local comunicó que realizará una actividad conmemorativa en el marco del Día Mundial de la Diabetes, a modo de contribuir a la concientización sobre esta enfermedad, que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo.
El encuentro será el próximo viernes 14 de noviembre en la Casa de la Cultura, bajo el título de “Feria salud”, impulsado por la Secretaría de Gobierno, Salud y Desarrollo local.
Durante esta jornada se abordarán temas como los factores de riesgo y protección frente a la diabetes, la evolución de la enfermedad, los tratamientos y posibles complicaciones, así como la importancia de la nutrición y la actividad física. Además, se realizarán distintos sorteos en el marco de una amena jornada abierta al público en general.
El Día Mundial de la Diabetes fue oficializado como día internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, con el propósito de promover la concientización acerca de la enfermedad y su adecuado diagnóstico y tratamiento.
