La Serranita: choque entre dos motos en Ruta 5 dejó tres heridos

(SN; La Serranita) Durante la tarde del domingo, cerca de las 17:45, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 5 a la altura del kilómetro 43, en la localidad de La Serranita.

El hecho involucró a dos motocicletas, una Gilera conducida por un joven de 19 años y una Honda guiada por un hombre de 43 años que viajaba acompañado por una mujer de 39. Según las primeras averiguaciones, ambos rodados habrían colisionado por causas que se investigan.

En el lugar trabajó personal del móvil de Paravachasca, quienes realizaron las primeras atenciones. Pese al impacto, ninguno de los ocupantes requirió traslado al hospital.