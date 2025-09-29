La Serranita: choque entre dos motos en Ruta 5 dejó tres heridos

Alta Gracia: de madrugada ocurrió el vuelco de este vehículo en B° General Bustos
(SN; La Serranita) Durante la tarde del domingo, cerca de las 17:45, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 5 a la altura del kilómetro 43, en la localidad de La Serranita.
El hecho involucró a dos motocicletas, una Gilera conducida por un joven de 19 años y una Honda guiada por un hombre de 43 años que viajaba acompañado por una mujer de 39. Según las primeras averiguaciones, ambos rodados habrían colisionado por causas que se investigan.
En el lugar trabajó personal del móvil de Paravachasca, quienes realizaron las primeras atenciones. Pese al impacto, ninguno de los ocupantes requirió traslado al hospital.
Los sujetos de 42 y 66 años se encontraban a bordo de una grúa con acoplado, la cual utilizaron para el robo de los elementos.
La policía aprehendió a un hombre de 29 años tras arrojar botellas de vidrio a una vivienda y causar daños en una motocicleta.
Personal de la patrulla de Malagueño aprehendió a un hombre de 41 años tras sustraer mercadería del Mercado San Miguel.
La policía y el municipio intervinieron en un predio rural, notificando a los responsables y suspendiendo la actividad sin mayores incidentes.
El allanamiento fue a una vivienda ubicada en calle Rivera Indarte. La detenida de 28 años convivía con su familia e incautaron varias dosis de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero y elementos de interés para la causa.
En medio de la creciente presión internacional por los ataques a la población gazatí, ambas entidades podrían sancionar a la selección israelí tal como lo hicieron con Rusia.
El pasado viernes se realizó la limpieza de la Reserva El Amanece, en un trabajo colaborativo entre municipio y diversas instituciones y, próximamente, se llevará adelante la entrega de semillas para huertas.
Un joven de 19 años y una pareja mayor resultaron con lesiones leves tras un accidente entre dos motocicletas.
Germán Martínez (UxP) reclamó la remoción inmediata del economista de la presidencia de la Comisión de Presupuesto tras la difusión de pruebas que lo vinculan con el narco detenido.