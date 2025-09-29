La Serranita: choque entre dos motos en Ruta 5 dejó tres heridos

Un joven de 19 años y una pareja mayor resultaron con lesiones leves tras un accidente entre dos motocicletas.

Policiales29 de septiembre de 2025 SN
Policiales aacidente moto La Serranita

(SN; La Serranita) Durante la tarde del domingo, cerca de las 17:45, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 5 a la altura del kilómetro 43, en la localidad de La Serranita.

El hecho involucró a dos motocicletas, una Gilera conducida por un joven de 19 años y una Honda guiada por un hombre de 43 años que viajaba acompañado por una mujer de 39. Según las primeras averiguaciones, ambos rodados habrían colisionado por causas que se investigan.

En el lugar trabajó personal del móvil de Paravachasca, quienes realizaron las primeras atenciones. Pese al impacto, ninguno de los ocupantes requirió traslado al hospital.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email