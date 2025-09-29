Vínculos narco: piden desplazar a Espert tras las pruebas con Fred Machado

(SN; Buenos Aires) La figura de José Luis Espert, diputado nacional por La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, quedó en el centro de la polémica tras la difusión de nuevas pruebas que lo vinculan con Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Argentina y acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, reclamó públicamente su remoción inmediata del cargo. “José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, expresó el legislador a través de la red social X.

El trasfondo político

El pedido de apartamiento ocurre en un contexto de máxima tensión parlamentaria, a días de que comience la discusión por el Presupuesto 2026. La Comisión de Presupuesto y Hacienda es un espacio estratégico: allí se analizan las cuentas públicas, el financiamiento del Estado y el nivel de gasto del Gobierno nacional.

Espert, referente liberal que se integró a La Libertad Avanza en 2024, fue designado en enero de este año al frente de esa comisión, un lugar clave para el oficialismo.

Las pruebas contra Espert

En las últimas semanas distintos medios difundieron documentación judicial proveniente de Estados Unidos, que detalla supuestos aportes financieros y logísticos de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019. Entre las pruebas mencionadas figura un giro de 200 mil dólares realizado en 2020 desde un fideicomiso compartido por Machado con una empresaria, además de vuelos en aviones y vehículos que habrían sido puestos a disposición del economista durante sus actividades proselitistas.

La situación se agravó en las últimas horas con la aparición de un video en el que se ve a Espert agradeciendo públicamente a Machado, lo que derivó en un fuerte cuestionamiento opositor.

"Muchas gracias a Fred Machado"



"Muchas gracias a Fred Machado"

Espert, candidato de La Libertad Avanza en PBA, agradeciendo al narcotraficante Fred Machado en plena campaña 2019. Hoy la Justicia de Texas encontró registros donde le transfirió 200mil dólares.

¿Quién es Fred Machado?

Machado fue detenido en Argentina en 2021 y actualmente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. La Justicia norteamericana lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. Su figura aparece vinculada a operaciones financieras irregulares y al tráfico aéreo de estupefacientes, utilizando empresas y bienes a su nombre.

La defensa de Espert

El propio Espert salió al cruce de las acusaciones y aseguró que todo se trata de una operación política en su contra. “Esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó y no se renuevan, siempre envuelven con lo mismo”, afirmó.

El diputado admitió haber conocido a Machado en 2019 y haber aceptado su ayuda para la presentación de su libro en Viedma, incluyendo el traslado en un avión privado del empresario. Sin embargo, se despegó de cualquier vínculo con las actividades ilegales de Machado. “Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”, sostuvo.