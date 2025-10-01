Mercado: Caputo volvió a quemar USD 748 millones para frenar el dólar

(SN; Buenos Aires) La reunión anunciada entre Javier Milei y Donald Trump no calmó al mercado financiero. Este martes, los dólares volvieron a subir con fuerza, los bonos cayeron y el riesgo país registró un salto abrupto, obligando al Tesoro a vender USD 748 millones de reservas para frenar la cotización del dólar.

El dólar oficial cerró en $1.400, el blue en $1.445, el MEP en $1.476 y el contado con liquidación en $1.514. Durante el mediodía, el minorista llegó a $1.465, un aumento del 6% en pocas horas, antes de retroceder hasta $1.365 tras las órdenes de venta atribuidas a Caputo.

El riesgo país avanzó 7,9%, ubicándose en 1.204 puntos básicos, un máximo en varios meses. Los bonos en dólares sufrieron pérdidas significativas: el Global 2041 cayó 4,2%, el Global 2046 4,1% y el 2038 4,5%. En promedio, los soberanos retrocedieron 2,6%.

Las acciones argentinas también se vieron afectadas. En Wall Street, los ADR de empresas locales cayeron hasta casi 7%, liderados por Banco Supervielle (-6,9%), BBVA (-6,3%) y Banco Macro (-6,1%). En la plaza local, el S&P Merval cedió 1,3%, con bajas destacadas en Transportadora de Gas del Norte (-5,1%), Metrogas (-5,1%) y Transener (-4,7%).

Según analistas, la situación muestra la fragilidad del mercado: los USD 5.000 millones liquidados por el campo hasta este lunes dejaron al Gobierno con solo USD 2.000 millones, menos de la mitad, y este martes tuvo que vender parte de las reservas recién adquiridas. Las reservas brutas cerraron en USD 40.374 millones.