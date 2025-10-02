Tiempo en Alta Gracia: jornada soleada y temperaturas en ascenso

Lo más visto

Alta Gracia: la nueva app municipal para simplificar trámites SN Municipales 01 de octubre de 2025 Alta Gracia lanzó la app “Mi Muni, Mi cuenta”, que permite a los vecinos hacer trámites, pagos y gestiones municipales desde el celular, de forma simple y segura.

Represión: efectivos arrojaron gases lacrimógenos y detuvieron a un jubilado Redacción SN Nacionales 01 de octubre de 2025 Como cada miércoles, un grupo de jubilados se movilizó en reclamo de un aumento en los haberes y fueron atacados por las fuerzas de seguridad. "Nos empujaron de la calle a la vereda y nos tiraron gas de frente", enfatizó una manifestante.

Narcoescándalo: diputados pidieron la expulsión de Espert en la comisión de presupuesto Redacción SN Nacionales 01 de octubre de 2025 Unos 27 legisladores pidieron la salida de José Luis Espert por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, pero el libertario ignoró el pedido y avanzó con el debate del Presupuesto 2026.

Alta Gracia: anunciaron la apertura del Refugio Papa Francisco Redacción SN Locales 01 de octubre de 2025 Se trata de un espacio de acompañamiento y apoyo perteneciente al centro barrial La otra orilla, de la iglesia católica. De la inauguración participará el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi.