Tiempo en Alta Gracia: jornada soleada y temperaturas en ascenso

El jueves se presenta con cielo despejado y máxima prevista de 27°. El fin de semana llegará con calor intenso y luego un brusco descenso.

Sociedad02 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Este jueves 2 de octubre la ciudad amaneció con 16 grados y cielo despejado. Se espera que la temperatura ascienda de manera progresiva hasta alcanzar una máxima cercana a los 27 grados durante la tarde. El viento será leve y no se registran probabilidades de precipitaciones, lo que anticipa una jornada ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido:

  • Viernes 3: soleado, mínima 15° y máxima 32°.
  • Sábado 4: jornada muy calurosa, mínima 14° y máxima 35°.
  • Domingo 5: descenso abrupto, ventoso, mínima 6° y máxima 21°.
  • Lunes 6: soleado, mínima 6° y máxima 20°.
  • Martes 7: soleado, mínima 8° y máxima 25°.
  • Miércoles 8: soleado, mínima 12° y máxima 28°.
