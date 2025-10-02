Tiempo en Alta Gracia: jornada soleada y temperaturas en ascenso

Tiempo en Alta Gracia: de la lluvia pasajera al calor sofocante
(SN; Alta Gracia) Este jueves 2 de octubre la ciudad amaneció con 16 grados y cielo despejado. Se espera que la temperatura ascienda de manera progresiva hasta alcanzar una máxima cercana a los 27 grados durante la tarde. El viento será leve y no se registran probabilidades de precipitaciones, lo que anticipa una jornada ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico extendido:
La jornada estará marcada por cielo con nubes y claros, con máximas que no superarán los 23 °C y mínimas frescas hacia la mañana.
La jornada se presenta mayormente cubierta, con algunas horas de sol al mediodía y una máxima que rondará los 26 grados.
Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas por encima de los 20 grados y un cielo totalmente despejado.
