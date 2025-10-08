Alta Gracia: "No lo hacemos por gusto, sino por seguridad", declara la responsable de Ambiente

(SN; Alta Gracia) El municipio informó que la extracción de un sauce de casi 100 años en el Tajamar, en la intersección de Ilia y Padre Viera, responde a razones de seguridad y planificación urbana.

Gabriela Lavilla, responsable de Servicios Públicos y Medio Ambiente, explicó que el árbol presentaba inclinación, decaimiento y raíces que levantaban la vereda. Durante la tormenta de fin de año se cayeron ramas, lo que aumentó el riesgo para transeúntes y propiedades.

La medida cuenta con autorización municipal, según la ordenanza 7942, que regula poda y extracción de árboles urbanos. El artículo 332 establece que solo se puede extraer un ejemplar si existe peligro que no se puede evitar o si la especie no es apta para la zona.

El municipio garantiza la reposición: por cada árbol extraído se plantan dos o tres ejemplares nuevos, adecuados al tamaño de la vereda y al entorno. En el Tajamar ya se reemplazaron cinco árboles por 20 nuevos.

Lavilla indicó que se realizan relevamientos en otras zonas, como el arroyo del barrio Santa Teresa de Jesús, donde se detectaron álamos inclinados que podrían generar accidentes. Todas las intervenciones se registran con informes y fotos, disponibles para los vecinos que deseen consultarlos.

El municipio destacó que estas acciones buscan prevenir daños a personas y bienes, al mismo tiempo que aseguran la continuidad del arbolado urbano y el cuidado ambiental.