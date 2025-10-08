Alta Gracia: "No lo hacemos por gusto, sino por seguridad", declara la responsable de Ambiente

Alta Gracia rosa: octubre llega con actividades de concientización por el cáncer de mama
Las actividades se dan con el propósito de educar, promover la prevención y fomentar el cuidado de la salud.
(SN; Alta Gracia) El municipio informó que la extracción de un sauce de casi 100 años en el Tajamar, en la intersección de Ilia y Padre Viera, responde a razones de seguridad y planificación urbana.
Gabriela Lavilla, responsable de Servicios Públicos y Medio Ambiente, explicó que el árbol presentaba inclinación, decaimiento y raíces que levantaban la vereda. Durante la tormenta de fin de año se cayeron ramas, lo que aumentó el riesgo para transeúntes y propiedades.
La medida cuenta con autorización municipal, según la ordenanza 7942, que regula poda y extracción de árboles urbanos. El artículo 332 establece que solo se puede extraer un ejemplar si existe peligro que no se puede evitar o si la especie no es apta para la zona.
El municipio garantiza la reposición: por cada árbol extraído se plantan dos o tres ejemplares nuevos, adecuados al tamaño de la vereda y al entorno. En el Tajamar ya se reemplazaron cinco árboles por 20 nuevos.
Lavilla indicó que se realizan relevamientos en otras zonas, como el arroyo del barrio Santa Teresa de Jesús, donde se detectaron álamos inclinados que podrían generar accidentes. Todas las intervenciones se registran con informes y fotos, disponibles para los vecinos que deseen consultarlos.
El municipio destacó que estas acciones buscan prevenir daños a personas y bienes, al mismo tiempo que aseguran la continuidad del arbolado urbano y el cuidado ambiental.
Este control de tránsito vehicular se desarrolló en la zona del Parque del Sierras Hotel, donde trabajaron inspectores municipales en el marco de los operativos viales programados.
Tanto las jóvenes jugadoras de handball como el estudiante del Juan Manuel de Falla recibieron su reconocimiento por su desempeño deportivo y educativo.
Ambos representaron a la provincia y el país en diferentes competencias nacionales e internacionales. Belén Salvatierra es profesora y jugadora de pickleball y tenis, mientras que Alexis Gregorat Krebs es un destacado nadador altagraciense.
Se trata de un espacio de acompañamiento y apoyo perteneciente al centro barrial La otra orilla, de la iglesia católica. De la inauguración participará el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi.
La Cooperativa de Electricidad de Anisacate logró acuerdos de pago con varios municipios, mientras que las conversaciones con la Municipalidad de Anisacate no avanzaron en lo económico.
Se trata del empresario dueño de la droguería Suizo Argentina, implicado en el caso de coimas del Gobierno Nacional, precisamente con la Agencia Nacional de Discapacidad, hecho que fue advertido por el ex director del área, Diego Spagnuolo, quien denunció el tres por ciento con el cual se quedaba la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
La joven de 22 años era buscada desde el pasado viernes. El domingo, la Policía había encontrado su auto estacionado y abandonado con las llaves puestas.
"Que no me niegue", dijo el fundador de Generación Zoe, quien insistió con detalles del vínculo, mientras el candidato de La Libertad Avanza lo desmiente enfáticamente.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba definió una caravana en Córdoba y adhirió al Paro Nacional anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación para el próximo martes 14 de octubre. El reclamo busca convocar a una paritaria nacional docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas.
En el marco de este accionar policial pusieron en marcha Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional (CAPI), organismo que busca fortalecer los lazos entre la comunidad comercial, la Guardia Local y las Fuerzas de Seguridad.