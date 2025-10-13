Córdoba: el doble femicida será trasladado a Bouwer mientras continúa la búsqueda del chofer desaparecido

(SN; Córdoba) Tras ser detenido en un hotel de Gualeguaychú cuando intentaba cruzar a Uruguay, Pablo Rodríguez Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, será trasladado a Córdoba y alojado en el penal de Bouwer. Fuentes judiciales informaron que será sometido a pericias psiquiátricas para determinar su imputabilidad.

La Policía de Entre Ríos allanó la habitación del Hotel Berlín, donde Laurta se hospedaba, y secuestró una pistola Bersa calibre 380, una suma de dinero en pesos, dólares y moneda uruguaya, varios chips de telefonía, más de cinco teléfonos móviles y una computadora.

El caso conmocionó al país. Las víctimas —Luna Giardina, de 24 años, y su madre, Mariel Zamudio, de 50— fueron asesinadas a balazos dentro de su vivienda en el barrio Villa Rivera Indarte, al norte de Córdoba Capital. El agresor huyó con su hijo, quien fue rescatado ileso horas después. La imagen del niño abrazando a una oficial de policía se viralizó y se convirtió en símbolo del alivio tras la tragedia.

Luna Giardina había escapado de Uruguay tres años atrás, luego de que Laurta intentara estrangularla. Pese a que contaba con botón antipánico, no logró activarlo durante el ataque. La orden de restricción contra su expareja había expirado apenas un día antes del crimen.

Laurta está acusado de doble homicidio agravado por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. Los investigadores buscan determinar además su relación con la desaparición del remisero Martín Sebastián Palacios, quien lo habría trasladado desde Entre Ríos hasta Córdoba días antes del ataque.

El vehículo de Palacios, un Toyota Corolla, apareció incendiado en Villa Retiro, y testigos aseguraron haber visto a Laurta en el lugar. Las cámaras de seguridad registraron el recorrido del automóvil por distintas localidades entrerrianas antes de llegar a Córdoba.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó que “hay testimonios que ubican a Laurta en la zona donde se encontró el vehículo quemado” y que continúan los rastrillajes para dar con el chofer, cuyo rastro se perdió el 7 de octubre.

El caso también abrió nuevas líneas de investigación: se analiza si el femicida tuvo relación con un incendio en una iglesia evangélica donde murieron dos niñas, ocurrido días antes en las cercanías del lugar del ataque.

La Justicia intenta reconstruir el recorrido de Laurta y esclarecer el destino del remisero, mientras en Córdoba y Entre Ríos continúan los operativos coordinados por las fiscalías de ambas provincias.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate de forma gratuita al 144, disponible las 24 horas, todos los días del año. También podés acudir al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).