Alta Gracia: un peatón de 83 años fue embestido por una motocicleta

Santa María: continúan los operativos de saturación en localidades del Departamento
Se trata de controles exhaustivos en diferentes puntos que inician en horarios de la tarde y se extienden hasta la madrugada.
(SN; Alta Gracia) Un hombre de 83 años resultó lesionado este sábado por la noche tras ser embestido por una motocicleta en la intersección de avenida Irigoyen y Zabala Ortiz. El hecho ocurrió alrededor de las 21:10 y fue atendido por personal policial y de emergencias médicas.
Según informaron fuentes policiales, la motocicleta involucrada es una Jmstar Nevada 110 cc, conducida por un joven de 18 años. El peatón manifestó que caminaba por la vía pública cuando fue impactado por el vehículo.
En el lugar trabajó una unidad de Vittal, que realizó las primeras atenciones al hombre mayor antes de su traslado a la Clínica Santa María para una evaluación más completa.
Desde el centro de salud confirmaron que el paciente no sufrió lesiones de gravedad y fue dado de alta luego de recibir atención médica.
Un joven de 19 años y una pareja mayor resultaron con lesiones leves tras un accidente entre dos motocicletas.
El conductor de 38 años perdió el control por causas que se investigan y luego fue trasladado al Sanatorio.
Los sujetos de 42 y 66 años se encontraban a bordo de una grúa con acoplado, la cual utilizaron para el robo de los elementos.
La policía aprehendió a un hombre de 29 años tras arrojar botellas de vidrio a una vivienda y causar daños en una motocicleta.
Personal de la patrulla de Malagueño aprehendió a un hombre de 41 años tras sustraer mercadería del Mercado San Miguel.
Desde el Gobierno local comunicaron el cronograma de limpieza y desinfección que iniciará en los diferentes barrios de la ciudad.
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
Con una máxima de 21 °C y cielo completamente despejado, Alta Gracia disfruta de un lunes ideal. El buen tiempo continuará durante los próximos días, con temperaturas que llegarán a los 30 °C hacia el fin de semana.
El diputado liberal dejará su banca en diciembre y perderá la inmunidad parlamentaria justo cuando avanza la investigación por narcotráfico y lavado que involucra al empresario Fred Machado y a excolaboradores suyos hoy cercanos al gobierno de Javier Milei.
El intendente Marcos Torres firmó el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal y acompañó a los centros vecinales locales en el Primer Encuentro Regional de Vecinalismo en San Francisco.