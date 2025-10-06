Alta Gracia: un peatón de 83 años fue embestido por una motocicleta

(SN; Alta Gracia) Un hombre de 83 años resultó lesionado este sábado por la noche tras ser embestido por una motocicleta en la intersección de avenida Irigoyen y Zabala Ortiz. El hecho ocurrió alrededor de las 21:10 y fue atendido por personal policial y de emergencias médicas.

Según informaron fuentes policiales, la motocicleta involucrada es una Jmstar Nevada 110 cc, conducida por un joven de 18 años. El peatón manifestó que caminaba por la vía pública cuando fue impactado por el vehículo.

En el lugar trabajó una unidad de Vittal, que realizó las primeras atenciones al hombre mayor antes de su traslado a la Clínica Santa María para una evaluación más completa.

Desde el centro de salud confirmaron que el paciente no sufrió lesiones de gravedad y fue dado de alta luego de recibir atención médica.