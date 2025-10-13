Alta Gracia: madrugada violenta, cuchillo en mano y una detenida

San Marcos Sierras: detienen a un "Gurú" por presunta trata de personas
Gendarmería Nacional arrestó a un hombre en el marco de una investigación por presunta trata de personas. Quedó alojado en el penal de Bouwer mientras avanza la causa.
Una mujer de 31 años fue aprehendida tras intentar agredir con un cuchillo a su expareja. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes y fue intervenido por la Patrulla Preventiva.Policiales13 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) En la madrugada de este lunes, personal de la Patrulla Preventiva detuvo a una mujer de 31 años acusada de amenazas y violencia de género contra su expareja. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30, en una vivienda ubicada sobre calle Uruguay, en barrio Norte.
Según informó la Policía, un hombre de 26 años denunció que su expareja se presentó en su domicilio con intenciones de agredirlo físicamente, y que incluso habría intentado lastimarlo con un cuchillo.
Ante la situación, los efectivos intervinieron de inmediato, aprehendieron a la mujer y secuestraron el arma blanca utilizada en el altercado.
La detenida fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, en el marco de la Ley Provincial 9283 de Violencia Familiar y de Género.
Gendarmería Nacional arrestó a un hombre en el marco de una investigación por presunta trata de personas. Quedó alojado en el penal de Bouwer mientras avanza la causa.
Pablo Laurta, acusado de matar a su expareja y a su exsuegra, fue detenido en Entre Ríos y será sometido a peritajes psiquiátricos. La Justicia intenta determinar qué ocurrió con el remisero que lo llevó a Córdoba.
El accidente se produjo en la esquina de calle Rivera Indarte y Maipú, donde el conductor de 36 años impactó a dos camionetas y un automóvil.
La camioneta había sido robada en 2024 en Villa Ciudad de América. Tras una investigación conjunta, fue hallada en la provincia de La Rioja.
En el marco de este accionar policial pusieron en marcha Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional (CAPI), organismo que busca fortalecer los lazos entre la comunidad comercial, la Guardia Local y las Fuerzas de Seguridad.
El siniestro ocurrió en la intersección de Illia y Padre Viera. Ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad.
Así lo decidió la Cámara Nacional Electoral, pese a que el Juez Ramos Padilla lo había negado ya que la impresión de las boletas implica un gasto millonario para el Estado.
Su nombre es Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y fue sustraído por su padre Pablo Laurta, quien es sospechado de haber cometido un doble femicidio en la localidad de Villa Serrana.
El accidente se produjo en la esquina de calle Rivera Indarte y Maipú, donde el conductor de 36 años impactó a dos camionetas y un automóvil.
La construcción del edificio de 75 metros cuadrados estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio y fue diseñada para brindar un espacio funcional y accesible a la comunidad.
El femicida fue capturado en Concordia cuando intentaba fugarse a Uruguay. Su hijo Pedro, de 5 años, fue hallado sano y salvo.