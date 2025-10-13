Alta Gracia: madrugada violenta, cuchillo en mano y una detenida

Una mujer de 31 años fue aprehendida tras intentar agredir con un cuchillo a su expareja. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes y fue intervenido por la Patrulla Preventiva.

(SN; Alta Gracia) En la madrugada de este lunes, personal de la Patrulla Preventiva detuvo a una mujer de 31 años acusada de amenazas y violencia de género contra su expareja. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30, en una vivienda ubicada sobre calle Uruguay, en barrio Norte.

Según informó la Policía, un hombre de 26 años denunció que su expareja se presentó en su domicilio con intenciones de agredirlo físicamente, y que incluso habría intentado lastimarlo con un cuchillo.

Ante la situación, los efectivos intervinieron de inmediato, aprehendieron a la mujer y secuestraron el arma blanca utilizada en el altercado.

La detenida fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, en el marco de la Ley Provincial 9283 de Violencia Familiar y de Género.

