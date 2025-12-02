Reforma penal: el Gobierno proyecta un endurecimiento general del sistema

Gabinete: Monteoliva asume en Seguridad y el Gobierno refuerza la línea Bullrich
Alejandra Monteoliva reemplaza a Patricia Bullrich, quien asumirá como senadora. El Gobierno confirmó que se sostendrá la doctrina que marcó la gestión saliente.
El Ejecutivo ultima el envío de la reforma del Código Penal. Bullrich y Adorni afirmaron que el proyecto busca endurecer penas y limitar la “puerta giratoria”.Política02 de diciembre de 2025 SN
(Buenos Aires; SN) El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días ingresará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, una de las iniciativas consideradas centrales dentro del paquete de reformas “de segundo orden” que impulsa el Ejecutivo. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich.
Ambos funcionarios señalaron que la propuesta busca “poner orden donde antes reinaba la barbarie” y establecer un cambio de doctrina orientado a endurecer las penas, reducir la discrecionalidad judicial y evitar lo que describieron como la “puerta giratoria”. Desde la Casa Rosada, Adorni destacó “el enorme aporte” de Bullrich en materia de seguridad y sostuvo que, al asumir la gestión, “la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas”.
En la misma conferencia, Bullrich afirmó que el objetivo del nuevo Código Penal es “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”.
La propuesta legislativa contempla el agravamiento general de las penas y la incorporación de protecciones específicas para sectores considerados vulnerables, como personal educativo, estudiantes y personas mayores. También incorpora figuras penales reclamadas desde hace años por organizaciones de víctimas, como la conducción imprudente, además de disposiciones sobre abuso de armas y una reformulación del concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quien se defiende”, según señaló Bullrich.
La funcionaria agregó que las víctimas “van a tener la posibilidad de intervenir en todo momento” dentro del proceso judicial. De acuerdo con las proyecciones del Ejecutivo, las modificaciones propuestas derivarían en que “el 82% de los delitos tengan prisión efectiva”.
Alejandra Monteoliva reemplaza a Patricia Bullrich, quien asumirá como senadora. El Gobierno confirmó que se sostendrá la doctrina que marcó la gestión saliente.
Según fuentes oficiales, la iniciativa del Poder Ejecutivo será elevada al Congreso en los próximos días. Sin embargo, trascendió que el estudio Bruchou-Funes de Rioja es en definitiva quién elaboró el proyecto, que el Ejecutivo ingresará por el Senado.
Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, no asumirá su banca. El Senado frenó su incorporación mientras se investigan presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado.
El Ejecutivo evalúa convocar a extraordinarias desde el 10 de diciembre para avanzar con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, en medio de tensiones con gremios y empresarios.
A 700 días de gobierno, el Presidente está en uno de sus mejores momentos: sube la aprobación general , pero la fragmentación social y la tensión federal persisten.
La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma nuevos elementos mientras el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, enfrenta hoy una indagatoria clave.
¡Histórico! Estudiantes de Río Cuarto asciende y Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera División. El "León" vuelve a la élite después de 40 años.
En lo que representa un efecto de mayor presión para los hogares, las tarifas de energía vuelven a subir desde este 1° de diciembre. La actualización impacta sobre viviendas, comercios e industrias.
Según fuentes oficiales, la iniciativa del Poder Ejecutivo será elevada al Congreso en los próximos días. Sin embargo, trascendió que el estudio Bruchou-Funes de Rioja es en definitiva quién elaboró el proyecto, que el Ejecutivo ingresará por el Senado.
Se trata de la edición 2025, con la que el Gobierno provincial se propone generar oportunidades laborales para jóvenes entre 16 y 25 años.
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.