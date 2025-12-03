Despeñaderos: Carolina Basualdo juró como diputada de la Nación

Efecto antivacunas: siete muertes infantiles y aumento de enfermedades prevenibles
El médico Oscar Atienza alertó por la caída histórica en la vacunación, el avance del discurso antivacunas y el retorno de enfermedades que estaban controladas.
Se trata de la primera dirigente del Departamento Santa María en ocupar este cargo. La Intendenta ocupará su banca en la Cámara Baja desde el próximo 10 de diciembre. En Despeñaderos, en tanto, uno de los concejales del oficialismo tendrá la responsabilidad de dirigir el Departamento Ejecutivo durante el tiempo de licencia requerido.Sociedad03 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Despeñaderos) Este miércoles, la intendenta de Despeñaderos y diputada electa Carolina Basualdo juró como legisladora en la Cámara Baja, cargo al que accedió por el bloque Provincias Unidas y en representación de Córdoba.
Durante su alocución, Basualdo expresó: “Por córdoba, sí juro”. Se trata de la primera dirigente del Departamento Santa María en llegar a Diputados.
Luego, la Intendenta expresó en redes sociales la “gran responsabilidad de llevar adelante” este cargo desde el 10 de diciembre próximo, que implica “compromiso, pasión y amor”. Por cada pueblo y ciudad de Córdoba, en especial por mi amado Despeñaderos”, dijo.
La diputada electa mencionó además la oportunidad de una “Argentina federal, donde la voz del interior del interior esté representada y sea protagonista”:
Vale decir que Basualdo ocupará su banca de Diputada Nacional desde el 10 de diciembre próximo, día en el que iniciará su licencia como intendenta. Al respecto, el Concejo Deliberante debe decidir quién estará a cargo del Departamento Ejecutivo del municipio. Esto se conocerá en los próximos días, cuando el organismo legislativo local sesione en aceptación de la licencia y luego comunicará el Concejal que sustituirá a la Intendenta.
Entre los nombres a tener en cuenta se contempla al presidente del Concejo, Ariel Díaz, y al resto de los integrantes del oficialismo que ocupan el organismo, tales como Juan Arana, Andrea Seimandi, Victoria Cimadamore y Rodrigo Pagán.
Este miércoles llega con cielo despejado y una máxima de 32 °C en Alta Gracia. Jornada estable y sin lluvias.
La jornada se presenta estable y con ascenso moderado. Desde mañana se esperan varios días de calor intenso, con máximas que treparán hasta los 34 grados.
La semana inicia con inestabilidad por la mañana y una jornada fresca para la época. Se esperan mejoras hacia la tarde y viento del sur moderado
El principal impulsor de la inclusión de la Estancia Jesuítica en la lista de la Unesco reflexiona sobre los 25 años de la declaratoria y lamenta la falta de aprovechamiento turístico y la escasa comprensión de su potencial como motor de desarrollo.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
¡Histórico! Estudiantes de Río Cuarto asciende y Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera División. El "León" vuelve a la élite después de 40 años.
Encabezado por el equipo de trabajo del Punto Mujer y con la presencia de funcionarios de la justicia provincial y departamental, el encuentro planteó un esquema de trabajo para agilizar el trabajo y la respuesta a las víctimas.
La legisladora de La Libertad Avanza decidió conservar su banca en la Cámara Baja y los fueros parlamentarios luego de que su pliego fuera devuelto a comisión en la Cámara Alta en medio de las impugnaciones por presuntos nexos con el narcotráfico.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) cerró la campaña 2025, en el marco de la causa de "enterramientos clandestinos". En total, la excavación avanzó en un 60 por ciento y los trabajos continuarán en 2026.
El Gobierno local informó las diferentes actividades conmemorativas a la declaración de la UNESCO del conjunto jesuítico de Alta Gracia como parte del gran legado reconocido como “Patrimonio de la Humanidad” en el 2000.