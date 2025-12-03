Despeñaderos: Carolina Basualdo juró como diputada de la Nación

(SN; Despeñaderos) Este miércoles, la intendenta de Despeñaderos y diputada electa Carolina Basualdo juró como legisladora en la Cámara Baja, cargo al que accedió por el bloque Provincias Unidas y en representación de Córdoba.

Durante su alocución, Basualdo expresó: “Por córdoba, sí juro”. Se trata de la primera dirigente del Departamento Santa María en llegar a Diputados.

Luego, la Intendenta expresó en redes sociales la “gran responsabilidad de llevar adelante” este cargo desde el 10 de diciembre próximo, que implica “compromiso, pasión y amor”. Por cada pueblo y ciudad de Córdoba, en especial por mi amado Despeñaderos”, dijo.

La diputada electa mencionó además la oportunidad de una “Argentina federal, donde la voz del interior del interior esté representada y sea protagonista”:

Vale decir que Basualdo ocupará su banca de Diputada Nacional desde el 10 de diciembre próximo, día en el que iniciará su licencia como intendenta. Al respecto, el Concejo Deliberante debe decidir quién estará a cargo del Departamento Ejecutivo del municipio. Esto se conocerá en los próximos días, cuando el organismo legislativo local sesione en aceptación de la licencia y luego comunicará el Concejal que sustituirá a la Intendenta.

Entre los nombres a tener en cuenta se contempla al presidente del Concejo, Ariel Díaz, y al resto de los integrantes del oficialismo que ocupan el organismo, tales como Juan Arana, Andrea Seimandi, Victoria Cimadamore y Rodrigo Pagán.