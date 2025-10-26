Tiempo en Alta Gracia: durante la tarde se podrá disfrutar del sol

Si bien se guardan fuertes vientos para la noche de este domingo, se espera una jornada agradable.

Sociedad26 de octubre de 2025 Redacción SN
Clima 2025 PARCIALMENTE Nublado (6)
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo una jornada agradable, con altas temperaturas y la posibilidad de disfrutar del sol durante la tarde.

La máxima estimada es de 27 grados, mientras que la mínima alcanzó los 8°. A lo largo del día el cielo permanecerá parcialmente nublado y las fuertes corriente de viento llegarán durante la noche.

En este punto, se aguardan ráfagas del sector norte a unos 50 kilómetros por hora.

