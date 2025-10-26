Tiempo en Alta Gracia: durante la tarde se podrá disfrutar del sol

(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo una jornada agradable, con altas temperaturas y la posibilidad de disfrutar del sol durante la tarde.

La máxima estimada es de 27 grados, mientras que la mínima alcanzó los 8°. A lo largo del día el cielo permanecerá parcialmente nublado y las fuertes corriente de viento llegarán durante la noche.

En este punto, se aguardan ráfagas del sector norte a unos 50 kilómetros por hora.