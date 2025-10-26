Schiaretti: “Argentina no se desbarranca mañana ”

(SN; con información de La Voz del Interior) Este domingo en el barrio Don Bosco de la ciudad de Córdoba, el exgobernador y candidato a Diputado Nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, emitió su voto. “Argentina no se desbarranca mañana si pierde el Gobierno nacional”, afirmó.

El líder de Provincias Unidas llamó a la ciudadanía cordobesa a acudir a las urnas. “Vayan y voten. Hoy es el día donde todos somos iguales. Cada voto vale uno”, expresó.

En ese sentido remarcó que "cada uno manifiesta si la dirección el país es la adecuada o hay que cambiar el rumbo”.

Además afirmó que el país "nose desbarranca mañana" en caso de que La Libertad Avanza, el partido que representa al Gobierno Nacional en estas elecciones, resulte derrotada. Y aclaró: "Por el contrario, hay mas tiempo para corregir las cosas mal hechas".