Elecciones 2025: Despeñaderos y un fuerte respaldo a Carolina Basualdo

(SN; Despeñaderos) A la espera de los resultados nacionales terminó el recuento de votos en la localidad de Despeñaderos, donde Provincias Unidas se impuso por una diferencia de 10 puntos por sobre La Libertad Avanza, lo que marca el apoyo de la ciudadanía local a la intendenta y candidata a diputada nacional, Carolina Basualdo.

En números, la lista encabezada por Juan Schiaretti y Basualdo alcanzó el 44,6% de los votos, por lo que fue la más votada en la localidad. En tanto que en segundo lugar resultó La Libertad Avanza con el 34,5%, mientras que la lista de Defendamos Córdoba encabezada por Natalia De La Sota resultó en el tercer lugar con el 4,4% de los votos totales.

Vale decir que el porcentaje de la participación de vecinos en las urnas superó la media nacional y alcanzó el 72,9%. Aquí en Despeñaderos se distribuyeron un total de 20 mesas entre tres escuelas, con un total de 6659 electores.