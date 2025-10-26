Elecciones 2025: Despeñaderos y un fuerte respaldo a Carolina Basualdo

Elecciones 2025: se registró la menor participación desde el regreso de la democracia
La Cámara Nacional Electoral informó que votó el 66 por ciento del electorado, la menor participación desde 1983
A la espera de los resultados nacionales y finalizado el recuento de votos en Despeñaderos, Provincias Unidas se impuso con el 44,6% de los votos, más de diez puntos de diferencia con La Libertad Avanza.
(SN; Despeñaderos) A la espera de los resultados nacionales terminó el recuento de votos en la localidad de Despeñaderos, donde Provincias Unidas se impuso por una diferencia de 10 puntos por sobre La Libertad Avanza, lo que marca el apoyo de la ciudadanía local a la intendenta y candidata a diputada nacional, Carolina Basualdo.
En números, la lista encabezada por Juan Schiaretti y Basualdo alcanzó el 44,6% de los votos, por lo que fue la más votada en la localidad. En tanto que en segundo lugar resultó La Libertad Avanza con el 34,5%, mientras que la lista de Defendamos Córdoba encabezada por Natalia De La Sota resultó en el tercer lugar con el 4,4% de los votos totales.
Vale decir que el porcentaje de la participación de vecinos en las urnas superó la media nacional y alcanzó el 72,9%. Aquí en Despeñaderos se distribuyeron un total de 20 mesas entre tres escuelas, con un total de 6659 electores.
La intendenta de de Despeñaderos y candidata a diputada Carolina Basualdo emitió su voto en el Colegio Pio XII de la localidad.
Los comicios nacionales del domingo 26 de octubre implicarán una modificación en la composición del Poder Legislativo. Ocho distritos actualizan simultáneamente su representación en ambas cámaras del Congreso.
El 26 de octubre se utilizará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel. El sistema cambia la forma de votar y también la manera en que se computan los distintos tipos de sufragio.
Si bien a nivel nacional la disputa está entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, aquí en Córdoba, el espacio Provincias Unidas que lidera Juan Schiaretti se presenta como la novedosa fuerza electoral enfrentada al oficialismo.