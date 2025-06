Villa La Bolsa: la comuna deja sin comida a niños Sala Cuna y hay indignación vecinal

(SN; Villa La Bolsa) Vecinas y vecinos de la comuna expresaron su preocupación por la suspensión del servicio de almuerzo en la Sala Cuna local, una medida que, según sostienen, afecta directamente a las infancias y a las familias que más lo necesitan. El recorte fue confirmado por el jefe comunal Alberto Nieto, quien justificó la decisión alegando que “una merienda adecuada basta y sobra”.

Cristina Gil Martín, vecina histórica de la localidad, brindó su testimonio en Siempre Radio: “Nunca faltó la comida, ni en los peores momentos. Cocinaban en la casa de una vecina y traían la comida en ollas para que los chicos comieran”. En diálogo con el programa, explicó que tres generaciones de su familia han pasado por esa guardería: desde su nieta de 24 años hasta su bisnieto de tres.

La vecina relató que, junto a otras madres, firmó una nota dirigida a Nieto pidiendo que se revierta la decisión. En el texto, afirman que, aunque el programa provincial no exige el almuerzo, siempre se brindó esa comida desde la creación del espacio. Además, remarcan que se trata de un “momento de aprendizaje social” y de una ayuda clave para familias trabajadoras que no tienen otra opción de cuidado.

Cristina criticó el argumento oficial basado en un asesoramiento nutricional: “Para dar un desayuno no hace falta una nutricionista. Si no hay comida, no tiene sentido pagarle”. Según su testimonio, el jefe comunal le expresó que el desayuno es “abundante” y “nutricionalmente suficiente”.

La Sala Cuna, que comenzó como guardería bajo el nombre “Divino Niño”, fue un espacio valorado durante años por su rol social. “Se cree que porque es una villa residencial, todos somos pudientes, pero no es así. Hay muchas familias con necesidades reales”, dijo Gil Martín, quien pidió sensibilidad ante la situación: “Espero que Nieto se ponga una mano en el corazón y piense en los niños”.



