Tiempo en Alta Gracia: sábado caluroso y algo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una temperatura máxima de 27 grados y con el cielo parcialmente cubierto.

Sociedad22 de noviembre de 2025 Redacción SN
Clima 2025 PARCIALMENTE Nublado (8P)
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó para este sábado una jornada calurosa y con algunas nubes cubriendo el cielo.

La temperatura máxima estimada es de 27 grados, mientras que la mínima alcanzó los 8°. El día permanecerá parcialmente nublado y con algunos rayos que asomarán durante la siesta, momento en el que se sentirá el calor con mayor intensidad.

Por otro lado se aguardan vientos de variada dirección, con predominancia del sector este a unos 22 kilómetros por hora.

