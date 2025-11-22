Tiempo en Alta Gracia: sábado caluroso y algo nublado

(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó para este sábado una jornada calurosa y con algunas nubes cubriendo el cielo.

La temperatura máxima estimada es de 27 grados, mientras que la mínima alcanzó los 8°. El día permanecerá parcialmente nublado y con algunos rayos que asomarán durante la siesta, momento en el que se sentirá el calor con mayor intensidad.

Por otro lado se aguardan vientos de variada dirección, con predominancia del sector este a unos 22 kilómetros por hora.