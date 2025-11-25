Villa La Bolsa: una conductora perdió el control y terminó en la banquina

Alta Gracia: fuerte impacto entre dos vehículos sobre la ruta C-45
El accidente ocurrió durante las últimas horas del sábado y en el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a todos los ocupantes involucrados.
Una mujer de 62 años se despistó en la colectora de la Ruta 5. Fue asistida por personal de salud, aunque no requirió traslado.Policiales25 de noviembre de 2025 SN
(SN; Villa La Bolsa) Personal policial intervino este martes por la mañana en un siniestro vial registrado en la colectora de la Ruta 5, a la altura del kilómetro 39. El hecho involucró a una camioneta Renault Oroch conducida por una mujer de 62 años.
Según informó la fuerza, la conductora manifestó que, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y se despistó hacia la banquina. El impacto no generó lesiones de gravedad.
Una ambulancia de Villa La Bolsa realizó la asistencia inicial en el lugar y determinó que no era necesario el traslado al centro de salud. La circulación en la zona se mantuvo con normalidad.
Del operativo participó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el jefe comunal Gerardo Martínez.
El accidente ocurrió en el barrio El Golf, donde por causas a establecer, el conductor de 17 años chocó su Renault Megane contra el poste de alumbrado público.
El accidente ocurrió en la avenida San Martín, donde el hombre de 58 años perdió el control y cayó a la carpeta asfáltica.
El hecho se registró en la “Parrilla el Gringo”, de barrio Parque Casino, donde una pareja ingresó con elementos cortantes y sin autorización, y luego dos individuos agredieron a los uniformados.
La Justicia ordenó 25 allanamientos en Córdoba, Carlos Paz y Alta Gracia, donde detuvo a 17 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas con autos y motos.
