Villa La Bolsa: una conductora perdió el control y terminó en la banquina

(SN; Villa La Bolsa) Personal policial intervino este martes por la mañana en un siniestro vial registrado en la colectora de la Ruta 5, a la altura del kilómetro 39. El hecho involucró a una camioneta Renault Oroch conducida por una mujer de 62 años.

Según informó la fuerza, la conductora manifestó que, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y se despistó hacia la banquina. El impacto no generó lesiones de gravedad.

Una ambulancia de Villa La Bolsa realizó la asistencia inicial en el lugar y determinó que no era necesario el traslado al centro de salud. La circulación en la zona se mantuvo con normalidad.