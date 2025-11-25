Villa La Bolsa: una conductora perdió el control y terminó en la banquina

Una mujer de 62 años se despistó en la colectora de la Ruta 5. Fue asistida por personal de salud, aunque no requirió traslado.

Policiales25 de noviembre de 2025 SN
Accidente Villa la bolsa

(SN; Villa La Bolsa) Personal policial intervino este martes por la mañana en un siniestro vial registrado en la colectora de la Ruta 5, a la altura del kilómetro 39. El hecho involucró a una camioneta Renault Oroch conducida por una mujer de 62 años.

Según informó la fuerza, la conductora manifestó que, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y se despistó hacia la banquina. El impacto no generó lesiones de gravedad.

Una ambulancia de Villa La Bolsa realizó la asistencia inicial en el lugar y determinó que no era necesario el traslado al centro de salud. La circulación en la zona se mantuvo con normalidad.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email