Tiempo en Alta Gracia: minisemana ardiente. Ni a la noche aflojará el calor

(Alta Gracia; SN).- Este martes será uno de los días más calurosos del mes, con condiciones de estabilidad total, lo que mantiene el riesgo elevado por las altas temperaturas.

Mañana y Tarde: El día comenzará con una temperatura alta de 25°C. El termómetro se disparará rápidamente, alcanzando los 35°C por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado en las tres franjas horarias, pero el calor intenso se mantendrá.

Vientos Suaves: Los vientos serán leves a moderados (13 a 22 km/h), predominando la circulación del Norte y Noreste. La ausencia de ráfagas fuertes no generará alivio ante las altas marcas térmicas.

Noche Sofocante: La noche será muy cálida, con una temperatura que solo descenderá a 28°C, dificultando el descanso. La probabilidad de precipitación es nula (0%) durante todo el día.