Alta Gracia: comerciantes advierten una caída del 60% en la venta de carne

(SN; Alta Gracia) Carlos Heredia, comerciante y carnicero de la zona de Barrio Don Bosco, describió una fuerte caída del consumo en los últimos dos años. Según señaló, vende “entre 55 y 60 por ciento menos” que cuando abrió su local y aseguró que la baja se profundizó tras el cambio de gobierno y el ajuste económico.

Heredia explicó que la merma en las ventas se siente con mayor intensidad en los sectores de menores ingresos. Indicó que los clientes priorizan los cortes más económicos y que “la molida es lo que más sale” porque rinde más. También aumentó la demanda de pollo, alitas y menudos, mientras que los cortes caros dejaron de rotar.

El carnicero comparó la situación con la sucursal que administra su hijo en Barrio Norte. Señaló que allí las ventas son superiores, aunque aclaró que no tiene un punto de referencia previo porque el negocio lleva un año y medio en funcionamiento. Aun así, confirmó que en ese local comenzaron a registrarse reservas anticipadas para las fiestas, tendencia que todavía no aparece en Don Bosco.

Heredia cuestionó los datos oficiales de inflación. Sostuvo que los índices “no reflejan” los aumentos reales en servicios como luz y agua y afirmó que “las caídas son permanentes” desde la última etapa del gobierno de Fernández.

El comerciante también describió las dificultades para sostener el negocio: trabaja junto a su pareja más de doce horas diarias y enfrentan incrementos constantes en alquiler y servicios. A la situación económica se suma la inseguridad: relató que sufrió cuatro intentos de robo entre su casa y el local y que decidió vivir cerca del comercio para reducir riesgos.

“Las expectativas para fin de año son bajas. La gente compra para el día, dos mil pesos de molida, una cebolla, una papa. Está todo muy justo”, resumió.

Heredia afirmó que, pese a la caída de las ventas, continúa sosteniendo el negocio “a fuerza de experiencia y trabajo”, aunque reconoció que el nivel actual de consumo es “el más bajo en décadas”.