Alta Gracia: hospitalizaron a una chica de 16 años que cayó de la moto

(SN; Alta Gracia) Durante las últimas horas del pasado domingo 30 de noviembre se registró un grave accidente en la ciudad, precisamente en la esquina de calle Catamarca y La Rioja, donde dos jóvenes motociclistas resultaron heridos tras caer de su rodado.

Fuentes policiales informaron que la moto era conducida por un chico de 19 años y su acompañante, una adolescente de 16. Según las primeras averiguaciones, los motociclistas cayeron luego de que un automóvil que circulaba por delante realizó una maniobra repentina.

En el lugar trabajó el personal de emergencias, quien asistió a los chicos de la moto y trasladó a la acompañante al Hospital Regional para una mayor valoración.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.