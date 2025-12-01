Alta Gracia: hospitalizaron a una chica de 16 años que cayó de la moto

Malagueño: perdió el control y terminó en la banquina
El accidente ocurrió sobre la autopista de ruta 20, donde el automovilista de 48 años se despistó y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.Policiales01 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Durante las últimas horas del pasado domingo 30 de noviembre se registró un grave accidente en la ciudad, precisamente en la esquina de calle Catamarca y La Rioja, donde dos jóvenes motociclistas resultaron heridos tras caer de su rodado.
Fuentes policiales informaron que la moto era conducida por un chico de 19 años y su acompañante, una adolescente de 16. Según las primeras averiguaciones, los motociclistas cayeron luego de que un automóvil que circulaba por delante realizó una maniobra repentina.
En el lugar trabajó el personal de emergencias, quien asistió a los chicos de la moto y trasladó a la acompañante al Hospital Regional para una mayor valoración.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
El accidente ocurrió sobre la ruta C-45, donde el automovilista despistó de la carretera.
Un hombre de 35 años fue aprehendido tras ser señalado por sustraer un castillo inflable, un metegol y un tejo. El hecho ocurrió en calle Fortunato González.
Una mujer de 62 años se despistó en la colectora de la Ruta 5. Fue asistida por personal de salud, aunque no requirió traslado.
El accidente ocurrió durante las últimas horas del sábado y en el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a todos los ocupantes involucrados.
Del operativo participó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el jefe comunal Gerardo Martínez.
Una funcionaria de la SIDE perdió el control de su WhatsApp durante una reunión oficial. El caso desató cuestionamientos y reforzó la idea de desorden en el organismo.
El principal impulsor de la inclusión de la Estancia Jesuítica en la lista de la Unesco reflexiona sobre los 25 años de la declaratoria y lamenta la falta de aprovechamiento turístico y la escasa comprensión de su potencial como motor de desarrollo.
¡Histórico! Estudiantes de Río Cuarto asciende y Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera División. El "León" vuelve a la élite después de 40 años.
El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció además la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en dos años a partir de la suba de costos y caída de la demanda.
La semana inicia con inestabilidad por la mañana y una jornada fresca para la época. Se esperan mejoras hacia la tarde y viento del sur moderado