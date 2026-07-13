Despeñaderos: perdió el control, subió al cantero y chocó contra un poste de luz

(SN; Despeñaderos) Cuatro hombres resultaron con lesiones de distinta consideración durante la madrugada del domingo, luego de que el automóvil en el que viajaban chocara contra una columna de alumbrado público en Despeñaderos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, en la intersección de avenida 9 de Julio y calle Florida.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, un Ford Fiesta era conducido por un hombre de 27 años, quien viajaba acompañado por otros tres hombres de 29, 31 y 37 años. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de luz ubicado en el cantero central.

Tras el choque, al lugar acudió una ambulancia local, cuyo personal asistió a los ocupantes del automóvil y dispuso su traslado al hospital de la localidad para una mejor valoración médica, debido a que presentaban distintos traumatismos.

Las causas del accidente continúan bajo investigación.