Alta Gracia: un joven de 17 años protagonizó un choque que dejó dos heridos

(SN; Alta Gracia) Dos personas resultaron heridas durante la madrugada del domingo luego de un accidente de tránsito registrado en la intersección de avenida Libertador e Ituzaingó, en la ciudad de Alta Gracia.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, el siniestro ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada e involucró a una motocicleta Keller 150 cc, conducida por un hombre de 39 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 45 años, y un Fiat 147, al mando de un adolescente de 17 años.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la mencionada esquina.

Al lugar acudió una ambulancia de Vittal, cuyo personal asistió a los ocupantes de la motocicleta y dispuso su traslado al Hospital Regional Arturo Illia, donde ingresaron con distintos traumatismos para una mejor valoración médica.

Las circunstancias en las que se produjo el choque son investigadas por las autoridades.