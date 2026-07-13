Alta Gracia: espectacular vuelco de un Fiat Uno en barrio Poluyán
Policiales13 de julio de 2026SN
El siniestro ocurrió durante la madrugada en la esquina de avenida Alem y Viena. Los dos ocupantes del vehículo resultaron ilesos.
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