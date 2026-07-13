Alta Gracia: espectacular vuelco de un Fiat Uno en barrio Poluyán

(SN; Alta Gracia) Un espectacular accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes en barrio Poluyán, donde un Fiat Uno terminó volcado sobre la vereda, con las ruedas hacia arriba, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, en la intersección de avenida Alem y calle Viena.

Según informó la Policía, al arribar al lugar el personal entrevistó al conductor del vehículo, un joven de 22 años, quien viajaba acompañado por otro hombre de 20 años. Por causas que aún se investigan, el Fiat Uno protagonizó un siniestro vial que terminó con el automóvil volcado sobre la vereda.

Pese a la magnitud del vuelco y a los importantes daños que sufrió el vehículo, ninguno de los ocupantes requirió asistencia médica, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Las causas que provocaron el accidente continúan bajo investigación.