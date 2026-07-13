Alta Gracia: dos motociclistas heridos tras un choque sobre la ruta C-45

(SN; Alta Gracia) Dos personas resultaron heridas este domingo por la noche tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta C-45, a la altura del kilómetro 3, en jurisdicción de Alta Gracia.

Según informó la Policía, el siniestro se registró alrededor de las 19:50 e involucró a una camioneta Peugeot Expert, conducida por un hombre de 67 años, y una motocicleta Corven 150 cc, en la que circulaban una mujer de 27 años y un hombre de 30.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron, provocando lesiones en los ocupantes del rodado menor.

Al lugar acudió un servicio de emergencias de Vittal, cuyos profesionales asistieron a las víctimas y dispusieron su traslado al Hospital Regional Arturo Illia, donde ingresaron con distintos politraumatismos para una mejor valoración médica.

Las circunstancias en las que se produjo el choque continúan siendo investigadas por las autoridades.