Malagueño: perdió el control y terminó en la banquina

(SN; Malagueño) Durante las primeras horas de este lunes ocurrió un accidente en Malagueño, precisamente sobre la ruta 20, donde un automovilista perdió el control y volcó su vehículo.

Fuentes policiales informaron que se trata de un automóvil marca Fiat Siena, conducido por un hombre de 48 años, quien se despistó de la autopista y terminó en la banquina y con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el lugar trabajó el personal de emergencias, quienes asistieron al automovilista luego del accidente. Afortunadamente el conductor no sufrió lesiones de gravedad.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.