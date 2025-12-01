Malagueño: perdió el control y terminó en la banquina

Alta Gracia: hospitalizaron a una chica de 16 años que cayó de la moto
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.
El accidente ocurrió sobre la autopista de ruta 20, donde el automovilista de 48 años se despistó y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.Policiales01 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Malagueño) Durante las primeras horas de este lunes ocurrió un accidente en Malagueño, precisamente sobre la ruta 20, donde un automovilista perdió el control y volcó su vehículo.
Fuentes policiales informaron que se trata de un automóvil marca Fiat Siena, conducido por un hombre de 48 años, quien se despistó de la autopista y terminó en la banquina y con las cuatro ruedas hacia arriba.
En el lugar trabajó el personal de emergencias, quienes asistieron al automovilista luego del accidente. Afortunadamente el conductor no sufrió lesiones de gravedad.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.
El accidente ocurrió sobre la ruta C-45, donde el automovilista despistó de la carretera.
Un hombre de 35 años fue aprehendido tras ser señalado por sustraer un castillo inflable, un metegol y un tejo. El hecho ocurrió en calle Fortunato González.
Una mujer de 62 años se despistó en la colectora de la Ruta 5. Fue asistida por personal de salud, aunque no requirió traslado.
El accidente ocurrió durante las últimas horas del sábado y en el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a todos los ocupantes involucrados.
Del operativo participó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el jefe comunal Gerardo Martínez.
Una funcionaria de la SIDE perdió el control de su WhatsApp durante una reunión oficial. El caso desató cuestionamientos y reforzó la idea de desorden en el organismo.
El principal impulsor de la inclusión de la Estancia Jesuítica en la lista de la Unesco reflexiona sobre los 25 años de la declaratoria y lamenta la falta de aprovechamiento turístico y la escasa comprensión de su potencial como motor de desarrollo.
¡Histórico! Estudiantes de Río Cuarto asciende y Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera División. El "León" vuelve a la élite después de 40 años.
El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció además la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en dos años a partir de la suba de costos y caída de la demanda.
La semana inicia con inestabilidad por la mañana y una jornada fresca para la época. Se esperan mejoras hacia la tarde y viento del sur moderado