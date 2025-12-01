Malagueño: perdió el control y terminó en la banquina

El accidente ocurrió sobre la autopista de ruta 20, donde el automovilista de 48 años se despistó y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Policiales01 de diciembre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-12-01 at 9.11.35 AM

(SN; Malagueño) Durante las primeras horas de este lunes ocurrió un accidente en Malagueño, precisamente sobre la ruta 20, donde un automovilista perdió el control y volcó su vehículo.

Fuentes policiales informaron que se trata de un automóvil marca Fiat Siena, conducido por un hombre de 48 años, quien se despistó de la autopista y terminó en la banquina y con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el lugar trabajó el personal de emergencias, quienes asistieron al automovilista luego del accidente. Afortunadamente el conductor no sufrió lesiones de gravedad.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

