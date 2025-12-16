Anisacate: una botella de vidrio, dos heridos y un detenido

Causa Dalmasso: el fiscal busca hacer un juicio que la ley impide
(Anisacate; SN) La madrugada del sábado dejó una escena áspera en Anisacate. Vidrio roto, sangre y dos hombres heridos. El hecho ocurrió en las primeras horas del 14 de diciembre, cuando, por motivos que aún se investigan, dos personas mayores de edad fueron atacadas con una botella de vidrio.
El golpe fue directo. La botella se convirtió en arma y el resultado fueron cortes en el rostro y el cuello de ambas víctimas. Tras la agresión, el autor se dio a la fuga y el silencio cubrió la escena, al menos hasta que comenzó la investigación.
Este domingo, alrededor de las 14:30, la Brigada Civil de Investigaciones de la Zona de Inspección 4 llegó hasta calle Salomón Palacios, sin número. Luego de distintas averiguaciones y por orden expresa de la Fiscalía, se concretó la detención de un hombre de 52 años, señalado como el responsable del ataque.
El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó alojado a disposición del magistrado interviniente. La causa fue caratulada como lesiones graves y lesiones leves en concurso real.
La investigación continúa abierta. La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno busca reconstruir cada minuto de esa madrugada en la que una botella de vidrio marcó el final violento de la noche.
