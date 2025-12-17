Congreso: adentro buscan derogar leyes, afuera camiones hidrantes arremeten contra jubilados

Olivos: encontraron muerto a un soldado en la quinta presidencial
La jueza Sandra Arroyo Salgado, quien interviene en el caso, solicitó las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho.
Cientos de manifestantes se hicieron presentes y se plegaron a la tradicional marcha de jubilados que se lleva a cabo frente al Palacio Legislativo, donde se desplegó un fuerte operativo por parte de las fuerzas de seguridad. Dentro del Congreso, Diputados trata el Presupuesto con la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.Nacionales17 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) Mientras la Cámara de Diputados busca darle media sanción a la Ley de Presupuesto 2026 en lo que se espera una maratónica sesión, en las afueras del Congreso de la Nación se vive un escenario de tensión y fuerte enfrentamiento entre efectivos de la Gendarmería Nacional con manifestantes y jubilados.
Se trata del primer operativo implementado por la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que remplazó en el cargo a Patricia Bullrich, flamante senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA).
"Están tirando agua sobre las personas que se encuentran sobre la valla metálica y que de alguna manera evitan que se puedan unir las mismas para que no las puedan tirar más", señaló desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó sobre la labor de los camiones hidrantes.
Luego agregó que "se trata de una situación que no vivíamos hace tiempo compañeros, en el cual dos carros hidrantes ya están colocados sobre la Plaza de Congreso".
En el estreno de la agenda reformista y luego de conseguir dictamen, el oficialismo intenta avanzar con la ley de leyes, que incluye la derogación de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. También se tratarán la Ley de Inocencia y Responsabilidad Fiscal.
Con el quorum alcanzado, 136 diputados presentes y 121 ausentes, la sesión comenzó pasadas las 14:20. El temario incluye el proyecto de Presupuesto, que contempla la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, la modificación del Régimen Penal Tributario y la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
El borrador final del Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, con el objetivo de alcanzar un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Además, prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable e incorpora deducciones impositivas sobre los combustibles líquidos y el gasoil.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, quien interviene en el caso, solicitó las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho.
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) informó que la industria, el comercio y la construcción encabezaron la pérdida de empleo.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que en noviembre la canasta básica se incrementó y con números superiores a los de la inflación. Vale decir que su medición es clave porque determinan los umbrales de pobreza e indigencia.
La Justicia Federal declaró la invalidez del decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la norma hasta que el Congreso determinara de dónde saldrían los fondos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al undécimo mes del año, que marcó un incremento de 2.5 % y un acumulado de 27,9% en lo que va del año
La medida se conoce luego de la reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la central obrera. La ley propuesta por el Gobierno introduce cambios las indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros temas. "Este proyecto se hizo a espaldas del pueblo", señalaron en conferencia de prensa.
El próximo fin de semana Alta Gracia vivirá una gran noche de orgullo y emoción para celebrar el talento, el compromiso y el gran nivel de los deportistas de la ciudad.
El artículo 75 del Presupuesto 2026 enviado al Congreso "la ley de leyes" deroga las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente. El Presupuesto obtuvo dictamen este martes y podría ser aprobado mañana en Diputados.
El Gobierno argumentó que busca "ordenar el marco normativo vigente", pero organizaciones ambientales alertan que el proyecto afecta la regulación hídrica de cuencas enteras y genera una desprotección estructural de reservas estratégicas.
A diez meses de su desaparición en la localidad de Ballesteros Sud, la familia pidió actualizar la imagen del niño y aumentar la recompensa oficial.
A plena luz, un intruso de 36 años fue detenido tras colarse por un ventiluz en una casa de barrio Pouluyan. La siesta se quebró cuando la policía lo atrapó in fraganti.