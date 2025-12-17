Congreso: adentro buscan derogar leyes, afuera camiones hidrantes arremeten contra jubilados

(SN; con información de C5N) Mientras la Cámara de Diputados busca darle media sanción a la Ley de Presupuesto 2026 en lo que se espera una maratónica sesión, en las afueras del Congreso de la Nación se vive un escenario de tensión y fuerte enfrentamiento entre efectivos de la Gendarmería Nacional con manifestantes y jubilados.



Se trata del primer operativo implementado por la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que remplazó en el cargo a Patricia Bullrich, flamante senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA).



"Están tirando agua sobre las personas que se encuentran sobre la valla metálica y que de alguna manera evitan que se puedan unir las mismas para que no las puedan tirar más", señaló desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó sobre la labor de los camiones hidrantes.

Luego agregó que "se trata de una situación que no vivíamos hace tiempo compañeros, en el cual dos carros hidrantes ya están colocados sobre la Plaza de Congreso".

En el estreno de la agenda reformista y luego de conseguir dictamen, el oficialismo intenta avanzar con la ley de leyes, que incluye la derogación de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. También se tratarán la Ley de Inocencia y Responsabilidad Fiscal.

Con el quorum alcanzado, 136 diputados presentes y 121 ausentes, la sesión comenzó pasadas las 14:20. El temario incluye el proyecto de Presupuesto, que contempla la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, la modificación del Régimen Penal Tributario y la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El borrador final del Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, con el objetivo de alcanzar un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Además, prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable e incorpora deducciones impositivas sobre los combustibles líquidos y el gasoil.