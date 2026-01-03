Venezuela: repudio internacional al ataque de los Estados Unidos

(SN; con información de Página/12) Pocas horas después del bombardeo estadounidense se conocieron las primeras reacciones internacionales en contra del ataque a la capital venezolana y, como confirmó el propio Donald Trump, con el posterior secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Uno de los primeros gobiernos en expresarse fue el Vladimir Putin a través de la Cancillería rusa. En el comunicado asegura que “los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados”.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, repudió la agresión estadounidense al sostener que se trata de “una brutal agresión imperial que viola su soberanía”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también recurrió a las redes sociales para dar cuenta de su preocupación por el ataque a Venezuela.

El presidente español, Pedro Sánchez, emitió un comunicado donde reclama la “desescalada” y exige “respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas”.

El exdirigente político español, Pablo Iglesias, expresó su rechazo al ataque norteamericano con el único objeto de “robarle el petróleo e imponer un gobierno títere”.

La diputada argentina del FIT, Myriam Bregam fue una de las primeras en expresar su rechazo y repudio al bombardeo norteamericano en Caracas.

En tanto, el presidente chileno, Gabriel Boric, expresó su “preocupación y condena por las acciones militares” estadounidense que se produjeron en Venezuela.