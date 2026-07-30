Anisacate: la primera cooperativa de Córdoba en incorporar un biotransformador

(Anisacate; SN) – La Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Anisacate instaló el primer transformador de su red que utiliza aceite de soja en lugar del tradicional aceite mineral, como parte de un programa piloto impulsado junto al Gobierno de Córdoba.

La iniciativa fue presentada este jueves durante una actividad en la sede de la institución, con la participación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y representantes del área provincial de Biocombustibles y Bioenergías.

Además del llamado “biotransformador”, la experiencia contempla la utilización de postes de hormigón elaborados con materiales recuperados, productos biológicos durante su fabricación y biodiésel en los camiones encargados de transportarlos.

Según explicaron durante la presentación, la Cooperativa de Anisacate es la primera entidad de este tipo que incorpora de manera conjunta estas tecnologías al sistema eléctrico.

Qué cambia en el transformador

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Carlos Ríos, explicó que el nuevo equipo cumple exactamente la misma función que un transformador convencional. La principal diferencia se encuentra en el líquido utilizado para refrigerarlo y aislar sus componentes internos.

Tradicionalmente, los transformadores eléctricos funcionan con aceites minerales derivados del petróleo. El equipo instalado en Anisacate utiliza un fluido de origen vegetal elaborado a partir de soja.

“Es un aceite no contaminante, de origen vegetal y con un punto de ignición mucho más alto. Por eso es menos probable que el transformador se incendie”, explicó Ríos.

Los fluidos dieléctricos elaborados con aceites vegetales son biodegradables y presentan puntos de inflamación superiores a los de los aceites minerales. Esto permite disminuir el impacto de una eventual pérdida y reducir el riesgo de incendio, sin modificar la función principal del equipo.

El aceite cumple dos tareas fundamentales: controla la temperatura producida por el funcionamiento del transformador y actúa como aislante eléctrico.

Postes con una huella ambiental menor

El proyecto también incorpora los denominados “postes verdes”. Ríos explicó que estas estructuras utilizan hormigón recuperado y desmoldantes de origen biológico durante su fabricación.

La reducción de emisiones incluye además el traslado de los postes mediante camiones abastecidos con biodiésel. La intención es disminuir la utilización de derivados del petróleo en diferentes etapas de la cadena, desde la fabricación hasta la llegada del material al territorio.

La propuesta alcanza también a las crucetas que sostienen los componentes de la red. Según el presidente de la Cooperativa, las alternativas sustentables tienen costos similares a los materiales utilizados habitualmente.

“El costo de un biotransformador es el mismo que el de otro transformador. Los postes de cemento cuestan lo mismo y las crucetas también tienen el mismo valor que una de madera”, aseguró.

Una prueba piloto para las cooperativas

Mariano Santillán, director provincial de Biocombustibles y Bioenergías, explicó que el Gobierno provincial eligió trabajar con una cooperativa por el vínculo directo que estas organizaciones mantienen con los usuarios.

“Además de garantizar el suministro eléctrico, se propone ser sostenible, bajar su huella y trabajar con productos que puedan hacerla más competitiva”, afirmó el funcionario.

Santillán sostuvo que la transición hacia materiales de origen biológico no debe analizarse únicamente desde la cuestión ambiental. Según explicó, una utilización más eficiente de los recursos también puede generar beneficios económicos y sociales.

“Queremos demostrar que se puede ser ambientalmente mejor, socialmente más inclusivo y económicamente más eficiente”, señaló.

La experiencia forma parte de la política provincial para fomentar la producción y utilización de biocombustibles y biomateriales. Córdoba cuenta desde 2021 con la Ley 10.721, destinada a promover el desarrollo de bioenergías y reducir las emisiones generadas por combustibles fósiles. Legislatura de Córdoba

Para la Cooperativa, la prueba permitirá conocer el funcionamiento de estas tecnologías en una red real. El desafío será que el anuncio se transforme en una política sostenida y que la reducción de la huella ambiental pueda ser respaldada, en los próximos meses, con mediciones concretas.