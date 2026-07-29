Paravachasca: lanzan un plan participativo para ordenar la cuenca del río Anisacate

(La Serranita; SN) La Provincia lanzará este viernes el Programa de Ordenamiento Territorial Participativo de la Cuenca del Río Anisacate, una iniciativa que buscará reunir a las localidades atravesadas por un mismo sistema hídrico para acordar criterios sobre urbanización, loteos, áreas protegidas y uso del suelo.

La presentación se realizará el viernes 31 de julio, a las 17, en el Salón de Usos Múltiples de La Serranita. Será el comienzo de un proceso que se extenderá durante cuatro o cinco meses, con talleres y encuentros entre gobiernos locales, organizaciones ambientales, cooperativas, instituciones profesionales y vecinos.

En diálogo con Siempre Radio, el director provincial de Ordenamiento Territorial, Pablo Riveros, explicó que el programa parte de una realidad concreta: los límites administrativos dividen a municipios y comunas, pero el río, los riesgos ambientales y las consecuencias del crecimiento urbano son compartidos.

“Tomamos como unidades de gestión sistemas ambientales que tienen en común distintos municipios y comunas. Buscamos equilibrar el crecimiento de las comunidades con el cuidado de la naturaleza”, señaló.

Director provincial de Ordenamiento Territorial, Pablo Riveros.

Una cuenca, varias administraciones

El río Anisacate nace de la unión de los ríos La Suela y San José y recorre más de 40 kilómetros antes de confluir con el río Los Molinos y dar origen al Xanaes.

En su recorrido vincula a poblaciones como La Paisanita, La Serranita, Villa Los Aromos, Villa La Bolsa, Anisacate y Valle de Anisacate. A ellas se suman localidades cercanas, zonas rurales y sectores ubicados fuera de los ejidos municipales.

Esa fragmentación representa uno de los principales desafíos. Cada municipio o comuna tiene sus propias ordenanzas y decide cómo habilitar construcciones o definir sus zonas urbanas. Sin embargo, las decisiones adoptadas en un punto de la cuenca pueden afectar la disponibilidad y calidad del agua en las localidades ubicadas río abajo.

También existen áreas rurales o “zonas grises” que permanecen bajo administración provincial o de la Comunidad Regional Santa María, donde suelen aparecer dificultades para ejercer controles y planificar la prestación de servicios.

Por ese motivo, el programa convocará además a organismos como Policía Ambiental, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, las áreas naturales protegidas, Patrimonio Arqueológico y la Secretaría de Gestión de Riesgo.

Qué se discutirá

Riveros explicó que los talleres trabajarán principalmente con cartografía. Sobre los mapas, los participantes identificarán los sectores ya urbanizados, las áreas que pueden seguir creciendo y aquellas que deberían preservarse.

La discusión incluirá la expansión de loteos, los códigos de edificación, la disponibilidad de agua, la protección del bosque, las zonas inundables y los riesgos de incendios.

“El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación del uso del suelo. Ahí intervienen el negocio inmobiliario, las actividades productivas, la vivienda y el avance sobre zonas de cuenca o de preservación de bienes naturales”, afirmó el funcionario.

Uno de los objetivos será compatibilizar las normativas municipales con las leyes provinciales y construir criterios comunes para localidades que comparten problemas ambientales, pero que hasta ahora los abordaron por separado.

También participarán colegios de arquitectos e ingenieros y se realizarán conversatorios con especialistas en urbanismo, recursos hídricos, patrimonio, control ambiental y prevención de riesgos.

Un crecimiento que obliga a planificar

La iniciativa llega después de una década de fuerte expansión poblacional en el corredor de la Ruta 5 y el río Anisacate.

El aglomerado integrado por Anisacate, Villa La Bolsa, Villa Los Aromos, La Serranita, Valle de Anisacate y La Rancherita pasó de 6.396 habitantes en 2010 a 14.175 en 2022. Esto representa un crecimiento del 121% en apenas 12 años, según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

El caso más marcado fue Anisacate, que pasó de 2.991 a 8.528 habitantes. Valle de Anisacate creció de 487 a 1.829, mientras que Villa La Bolsa, Villa Los Aromos y La Serranita también registraron incrementos.

La llegada de nuevos habitantes amplió las zonas residenciales y aumentó la demanda de agua, caminos, recolección de residuos y saneamiento. Riveros advirtió que este crecimiento acelerado genera tensiones y obliga a establecer reglas antes de que la expansión urbana avance sobre sectores ambientalmente sensibles.

Las decisiones quedarán en manos de cada localidad

El proceso provincial no modificará de manera directa los códigos urbanos ni reemplazará las competencias de los gobiernos locales.

La Dirección de Ordenamiento Territorial aportará información, mapas y asistencia técnica. Sin embargo, cada municipio y comuna conservará la facultad de transformar las conclusiones en ordenanzas, límites a las construcciones o nuevas zonas de preservación.

“Los gobiernos locales son quienes toman las decisiones por la autonomía municipal y comunal. Nosotros los acompañamos y les brindamos herramientas para que las normativas locales estén equilibradas con las provinciales”, explicó Riveros.

El encuentro del viernes será apenas el primer paso. Durante los meses siguientes, las localidades de la cuenca deberán construir un diagnóstico común y discutir hasta dónde pueden crecer, qué sectores deben protegerse y cómo evitar que una decisión tomada en un municipio termine afectando a toda la región.