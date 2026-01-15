Córdoba: se detectaron los dos primeros casos de la variante H3N2

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba comunicó los dos primeros casos de la variante de influenza A H3N2, subclado K, en la provincia. El Ministerio de Salud transmitió la información recibida por parte del Instituto Malbrán.

Los casos corresponden a un hombre de 27 años, residente de San Francisco y con antecedente de viaje a México, y a una mujer de 38 años, domiciliada en La Calera, que había regresado de España. Los dos pacientes recibieron atención ambulatoria, no requirieron internación y presentan evolución favorable.

Con estas detecciones, Córdoba se suma a las jurisdicciones que ya reportaron la variante, entre ellas Buenos Aires (3), CABA (2), Mendoza (1), Neuquén (2), Santa Cruz (2) y Tierra del Fuego (1). No obstante, Salud aclaró que la confirmación de casos no implica circulación comunitaria en la provincia.

La directora de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, Sonia Nieva, recordó que aún se esperan los resultados de cuatro muestras adicionales enviadas al Malbrán para la secuenciación completa del genoma viral, con el fin de determinar si también corresponden a esta variante.

En este contexto, las autoridades sanitarias reiteraron las medidas de prevención para reducir la transmisión de infecciones respiratorias:

Completar los esquemas de vacunación, especialmente la antigripal en la población objetivo.

Lavado frecuente de manos.

Ventilación adecuada de ambientes.

Toser o estornudar en el pliegue del codo.

Evitar el contacto estrecho con otras personas si se presentan síntomas.

La vacuna antigripal está destinada a niños de 6 a 24 meses, embarazadas, puérperas sin vacunación previa, personas de 2 a 64 años con comorbilidades, mayores de 65 años, personal de salud, personal estratégico y viajeros a zonas con circulación del virus.

Finalmente, Salud instó a realizar una consulta médica oportuna ante síntomas compatibles con infecciones virales —como fiebre, tos, congestión, dolor de garganta o muscular, dificultad respiratoria— y a evitar interacciones sociales mientras persistan los signos clínicos, a fin de disminuir la propagación.