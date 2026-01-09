Incendios en Chubut: Llaryora envió un helicóptero, un avión hidrante y 63 bomberos

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba comunicó el envío de un avión hidrante, un helicóptero y 63 bomberos para el combate de los incendios desatados en la provincia de Chubut, donde el fuego arrasó con más de dos mil hectáreas.

El gobernador Martín Llaryora se comunicó con su par de Chubut, Ignacio Torres, a quien le expresó la solidaridad de Córdoba y ofreció asistencia ante los graves incendios forestales que afectan aquel sector de la región patagónica.

Como resultado de ese diálogo entre los mandatarios, la provincia de Córdoba dispuso el envío inmediato de un avión hidrante y un helicóptero, con personal especializado y la logística necesaria para la operación de ambas aeronaves. Además, se sumarán 63 bomberos voluntarios cordobeses para reforzar las tareas de combate del fuego.

Avión hidrante anfibio

El avión hidrante tipo anfibio tiene una capacidad de descarga de 3.100 litros de agua, espuma o retardante.

Entre sus cualidades se destaca una mayor efectividad en ataque inicial y en la construcción de líneas de contención.

Además, tiene una muy buena maniobrabilidad en terreno complejo, con capacidad comprobada para operar en valles angostos, serranías y áreas de difícil acceso.

La aeronave tiene estabilidad a baja velocidad y baja altura, favoreciendo lanzamientos precisos y adecuado para tácticas de ataque inicial fuerte.

Este avión hidrante, al tener recarga cercana, puede completar 5 a 10 descargas por hora y operar desde pistas simples, cortas y puede operar desde bases dispersas o no preparadas, incrementando la cobertura territorial.

Helicóptero

El helicóptero AS350 B3 es una de las plataformas ligeras más eficaces para el combate de incendios forestales, con una capacidad de descarga de hasta 1.000 litros. Su rendimiento en altura, maniobrabilidad y versatilidad lo convierten en una herramienta clave para el ataque inicial, apoyo a brigadas terrestres y operaciones tácticas complejas.

Este helicóptero es uno de los más ligeros y ágiles del mercado. Permite operar en quebradas, zonas de difícil acceso y ambiente montañoso, manteniendo control y estabilidad. Es ideal para ataque inicial rápido, guiado del esfuerzo aéreo y trabajo cercano al frente de fuego.

Por sus cualidades se lo utiliza para operaciones en sierras, cordones montañosos y zonas elevadas, donde otros helicópteros pierden rendimiento y es ideal para descargas precisas sobre focos activos, líneas de control y protección de viviendas.

Bomberos

Los bomberos voluntarios partirán este viernes hacia la localidad de El Hoyo, donde se establecerá la base operativa para colaborar en un incendio forestal de gran magnitud.

El contingente se trasladará en 17 camionetas 4×4 y partirá esta tarde desde la rotonda del Coniferal en el parque Sarmiento, recorriendo más de 1.700 kilómetros hasta la zona afectada.

La misión tendrá una duración inicial de 10 días, con posibilidad de extenderse de acuerdo a la evolución del siniestro.

Los bomberos que integran el envío pertenecen a los cuarteles de Villa Allende, Valle Hermoso, Villa Las Rosas, San José de la Dormida, Villa Ciudad de América, Villa de Soto, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Tanti, Unquillo, Malagueño, La Calera, Berrotarán y Los Cóndores.

Del total del personal desplegado, 28 bomberos forman parte del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), 12 pertenecen a la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, 12 a la Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba y 8 al Plan Provincial de Manejo del Fuego. El operativo está coordinado por tres bomberos de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Se trata de personal altamente capacitado para intervenir en escenarios de riesgo extremo, con topografías complejas y vegetación de gran altura propia de la zona cordillerana, que incluye bosques con ejemplares de alerces de más de 15 metros.

El contingente cuenta con especialistas en motosierras, motobombistas y choferes entrenados para la conducción en áreas de montaña.

Asimismo, llevan equipamiento completo de protección personal, herramientas, alimentos y provisiones para el combate del fuego, incluyendo equipos de bombeo, cinco kilómetros de líneas, motosierras, sopladoras y herramientas de zapa.

Los bomberos cordobeses poseen una amplia experiencia en incendios forestales de gran magnitud. En los últimos años participaron en operativos en Parque Nacional Los Alerces, Villa Mascardi, El Manso, Río Pico, Nahuel Huapi y San Martín de los Andes.