Patrimonio: Adorni y otra compra inmobiliaria floja de papeles

(Buenos Aires; SN) El patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar bajo la lupa tras conocerse nuevos detalles sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, una operación que por su modalidad de financiamiento abrió interrogantes tanto en el plano político como judicial.

De acuerdo a los registros oficiales, el funcionario adquirió junto a su esposa, Bettina Angeletti, una propiedad de 199,97 metros cuadrados con cochera, ubicada sobre la calle Miró al 500, en una zona cotizada de la Ciudad de Buenos Aires. La operación fue firmada el 18 de noviembre de 2025, apenas dos semanas después de que Adorni asumiera como jefe de Gabinete.

El valor total de la compra fue de 230.000 dólares. Según la documentación, una parte del monto fue abonada al contado, mientras que el resto —200.000 dólares— se financió mediante una hipoteca no bancaria.

Una hipoteca bajo la lupa

El punto que concentra la atención es el origen de ese financiamiento. La hipoteca fue otorgada por las propias vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes figuran como acreedoras del 50% cada una.

Ambas mujeres habían adquirido previamente el departamento en abril de 2025 y, apenas siete meses después, lo vendieron al funcionario. En el mismo acto de compraventa, quedaron asentadas como prestamistas de casi el 90% del valor del inmueble.

Consultadas por distintos medios, las vendedoras negaron cualquier vínculo personal o político con Adorni. Sin embargo, la operatoria —poco habitual en el mercado inmobiliario— despertó cuestionamientos sobre la trazabilidad de los fondos y las condiciones del crédito.

Un contexto político y judicial sensible

La compra se concretó en un momento clave de la carrera política del funcionario, ya que ocurrió a solo 14 días de su desembarco en la Jefatura de Gabinete, tras su paso como vocero presidencial.

Este episodio se suma a otros movimientos patrimoniales recientes, como la adquisición en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

En este contexto, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, centrada en la evolución del patrimonio de Adorni desde su ingreso a la función pública. El expediente busca determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y las adquisiciones realizadas en los últimos años.

Respuestas oficiales y silencio sobre los detalles

Frente a la creciente polémica, el funcionario aseguró días atrás que su patrimonio fue construido en el ámbito privado y que no tiene “nada que esconder”. No obstante, evitó brindar precisiones sobre esta operación inmobiliaria en particular, así como sobre otros movimientos recientes.

Desde el entorno del Gobierno, en tanto, buscaron bajar el tono al conflicto. “Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, señalaron fuentes con acceso a la Casa Rosada.

Pese a estas declaraciones, la difusión de los documentos y la aparición de nuevos datos mantienen el tema en agenda, mientras avanzan las miradas judiciales y políticas sobre el caso.