Caso Agostina Vega: indagan a Osvaldo Fassetta, acusado de encubrimiento

(Córdoba; SN) La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa este jueves con la indagatoria a Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos en la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón.

Fassetta, de 47 años, está imputado por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género. Según la investigación, es amigo de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años, y vivía en la misma casa de barrio Cofico donde habría ocurrido el hecho entre el 23 y el 24 de mayo.

La Fiscalía busca determinar qué rol habría cumplido cada una de las personas imputadas después del crimen ocurrido en la vivienda ubicada en Juan del Campillo al 878.

La otra detenida en la causa es Soledad Andreani, de 43 años, expareja de Barrelier y exempleada del bar Wachitas, clausurado de manera definitiva. Está previsto que sea indagada este viernes. La investigación señala que Andreani le habría prestado a Barrelier el Ford Ka en el que presuntamente trasladó los restos de Agostina hasta barrio Ampliación Ferreyra.

El martes, Barrelier fue indagado por el fiscal Garzón, pero se abstuvo de declarar. Según trascendió, negó los cargos y no brindó detalles sobre los hechos investigados.

Tras esa instancia, la acusación contra Barrelier fue agravada. Ahora está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio.

La causa avanza con las declaraciones de los imputados y con el objetivo de precisar el grado de participación de cada uno en los hechos investigados.