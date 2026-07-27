Anisacate: la Cooperativa apuesta a la tecnología para evitar interrupciones eléctricas

Cooperativa Anisacate: el nuevo equipamiento apunta a nutralizar eventuales cortes de energía.

(Anisacate; SN).- La Cooperativa de Anisacate incorporó un nuevo reconectador trifásico de media tensión en barrio Parque San Martín, una obra destinada a mejorar la calidad del servicio eléctrico mediante la reducción de los tiempos de interrupción ante fallas en la red.

El dispositivo forma parte del proceso de modernización del sistema de distribución eléctrica que lleva adelante la entidad cooperativa y tiene como principal función detectar y aislar automáticamente las fallas que puedan producirse en la red de media tensión. De esta manera, se busca restablecer el suministro con mayor rapidez y limitar el impacto de los inconvenientes sobre los usuarios.

Según informó la Cooperativa, la incorporación de este equipamiento permitirá incrementar la continuidad y la confiabilidad del servicio eléctrico para los vecinos del sector y mejorar la capacidad de respuesta del sistema frente a contingencias.

https://youtube.com/shorts/38bVo-DUoJs

La inversión fue posible a través del programa RREI (Redes Rurales Eléctricas Inteligentes), impulsado por la Subsecretaría de Infraestructura Eléctrica de la Provincia de Córdoba, que encabeza el ingeniero Ezequiel Turletto. La iniciativa apunta a fortalecer la infraestructura eléctrica mediante la incorporación de tecnología en cooperativas y prestadores del interior provincial.

Desde la entidad señalaron que continuarán desarrollando obras e incorporando equipamiento para optimizar el funcionamiento de la red y ofrecer un servicio más seguro, eficiente y confiable para la comunidad.