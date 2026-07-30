Tiempo en Alta Gracia: jueves gris y un viernes con calor, viento y posibles lluvias

(Alta Gracia; SN) Alta Gracia y el Valle de Paravachasca tendrán este jueves una jornada marcada por la nubosidad, la humedad y el viento del noreste. La temperatura máxima se ubicará entre los 17 y 18 grados, mientras que hacia la noche podría registrarse alguna precipitación débil.

Durante la mañana, el termómetro rondará entre los 11 y 14 grados, con cielo cubierto. Hacia la tarde se espera un leve ascenso de la temperatura, aunque el sol tendrá poca presencia.

El viento del noreste ganará intensidad después del mediodía y podría registrar ráfagas cercanas a los 40 kilómetros por hora. La posibilidad de lluvias se mantendrá baja durante gran parte del día, pero aumentará durante las últimas horas de la noche. El pronóstico para Alta Gracia anticipa precipitaciones débiles y aisladas.

En las localidades serranas de Paravachasca las condiciones serán similares, aunque las temperaturas podrían ubicarse algunos grados por debajo, especialmente en sectores más elevados como Potrero de Garay y Villa Ciudad de América.

Viernes con un salto térmico e inestabilidad

El cambio más importante llegará el viernes. Los pronósticos anticipan un fuerte ascenso de la temperatura, con una máxima que podría ubicarse entre los 25 y 28 grados.

Sin embargo, el aumento térmico estará acompañado por condiciones inestables. Se esperan lluvias o tormentas en distintos sectores de Córdoba, con mayor probabilidad durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

También se prevé una jornada ventosa, por lo que las condiciones podrían cambiar con rapidez entre una localidad y otra. Los distintos modelos coinciden en la llegada de precipitaciones, aunque todavía presentan diferencias sobre su intensidad y duración.

El pronóstico provincial advierte que el viernes será la jornada de mayor inestabilidad, antes del ingreso de aire más fresco. El cambio incluirá lluvias en buena parte del territorio cordobés.

Cómo seguirá el fin de semana

Después del paso de la inestabilidad, el sábado mejorarán las condiciones. Se espera una mínima cercana a los 10 grados y una máxima de alrededor de 20, con disminución de la nubosidad y reaparición del sol.

El domingo volverá a subir la temperatura. La máxima podría ubicarse entre los 23 y 25 grados, con cielo parcialmente nublado y momentos de sol. No obstante, podrían registrarse ráfagas intensas del sector noreste durante la jornada.

Para el lunes se anticipa un nuevo descenso térmico. Los modelos proyectan máximas de entre 16 y 20 grados y no descartan nuevas lluvias aisladas.

De esta manera, Alta Gracia y Paravachasca cerrarán julio con temperaturas poco habituales para el invierno, pero con cambios rápidos: un jueves gris, un viernes cálido e inestable y un fin de semana que comenzará más fresco antes de recuperar nuevamente algunos grados.