Nación: Milei oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete tras la salida de Adorni

El Presidente se inclinó por un claro referente de la "casta" para la jefatura de Gabinete. (Foto: LLA)

(Buenos Aires; SN, con información de NA).- El Gobierno nacional oficializó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, cuya salida se produjo en medio de una fuerte crisis política y judicial.

La designación confirma el ingreso de uno de los dirigentes con mayor trayectoria política del gabinete libertario al principal cargo de coordinación ministerial. Proveniente del PRO y con experiencia como vicejefe de Gobierno porteño, diputado nacional y referente bonaerense, Santilli pasa a ocupar un puesto central en la administración de Javier Milei.

Tras conocerse la decisión, el flamante jefe de Gabinete afirmó que enfrenta "el desafío más importante" de su vida política y aseguró que pondrá toda su experiencia al servicio de la gestión nacional.

"Asumo el desafío más importante de mi vida", expresó Santilli, quien agradeció la confianza del Presidente y sostuvo que trabajará para consolidar las reformas impulsadas por el Gobierno.

Por su parte, Javier Milei defendió la elección al señalar que Santilli "conoce bien el oficio político", una definición que fue interpretada como un reconocimiento a la necesidad de fortalecer la negociación con gobernadores, legisladores y distintos actores institucionales en una etapa en la que el oficialismo busca recuperar iniciativa política.

Un cambio con fuerte contenido político

La llegada de Santilli representa además una mayor incorporación de dirigentes provenientes del PRO a los puestos estratégicos del Gobierno nacional.

El nuevo jefe de Gabinete tendrá entre sus principales responsabilidades la coordinación del equipo de ministros, la relación con el Congreso y las negociaciones políticas necesarias para impulsar los proyectos que el Poder Ejecutivo pretende enviar durante la segunda mitad del año.

La oficialización se produjo pocas horas después de la renuncia de Manuel Adorni, cuya salida estuvo atravesada por la investigación judicial que enfrenta y por el creciente costo político que su permanencia generaba para el Gobierno.

Con este movimiento, Milei apuesta a una figura con mayor experiencia en la construcción de acuerdos para afrontar una etapa que aparece marcada por negociaciones legislativas y por la necesidad de recomponer la capacidad política del Ejecutivo.