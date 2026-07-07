Anisacate: la Cooperativa sumó un nuevo biotrafo y afianza vínculos con entidades

La Cooperativa Anisacate incorporó un nuevo biotrafo.

(Anisacate; SN).- La Cooperativa de Anisacate concretó una nueva incorporación en infraestructura eléctrica y profundizó su estrategia de articulación con entidades del interior provincial. En ese marco, autoridades de la institución visitaron Villa de Soto, donde mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza de esa localidad para intercambiar experiencias de gestión y analizar proyectos conjuntos.

La delegación estuvo integrada por el vicepresidente de la Cooperativa de Anisacate, Fabián Alfaro, y el jefe de Redes, Carlos Torres. Durante el encuentro dialogaron con las autoridades anfitrionas sobre los principales desafíos que enfrentan las cooperativas del interior, la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico y la importancia de generar mecanismos de cooperación entre entidades que prestan servicios esenciales en sus comunidades.

Por parte de la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza de Villa de Soto participaron el secretario Blas Attanasio y el vicepresidente Armando González. Según informaron desde la institución, durante la reunión se compartieron experiencias de gestión y se evaluaron alternativas de trabajo articulado para potenciar el desarrollo de la infraestructura eléctrica y fortalecer el modelo cooperativo en distintas localidades de Córdoba.

Incorporación para ampliar la capacidad de la red

La visita también permitió concretar la incorporación de un nuevo biotrafo, un equipamiento considerado estratégico para ampliar la capacidad operativa de la red eléctrica y acompañar el crecimiento de la demanda en las localidades donde presta servicio la Cooperativa de Anisacate.

Desde la entidad destacaron que la incorporación del transformador fue posible gracias al acompañamiento del subsecretario de Infraestructura Eléctrica de la Provincia, Ezequiel Turletto, cuyas gestiones —afirmaron— facilitan el acceso de las cooperativas del interior a equipamiento destinado a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

Finalmente, desde la Cooperativa de Anisacate señalaron que este tipo de encuentros refuerza el trabajo conjunto entre instituciones y favorece el desarrollo regional mediante el intercambio de conocimientos, la planificación compartida y nuevas inversiones en infraestructura.